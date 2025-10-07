БПЛА пытались бить вглубь России, добравшись до Тюменской области: какие атаки произошли за сутки

В Тюмени на подлете к НПЗ сбили три БПЛА, возникли сбои со связью и интернетом

07 октября 2025 в 07:46 Размер текста - 17 +

Атаки беспилотников добрались до Тюмени Фото: Создано в Midjourney © URA.RU За последние сутки география атак беспилотников на Россию значительно расширилась: дроны впервые достигли Тюменской области, также удары были зафиксированы в Белгородской, Воронежской областях и около Москвы. Несмотря на то, что большинство аппаратов удалось сбить силами ПВО, падение обломков привело к повреждениям жилых домов и автомобилей, при этом появилась информация об использовании для атак новых, более мощных БПЛА. Подробности в материале URA.RU. БПЛА сбиты над Тюменью, были взрывы Дроны пытались атаковать Антипинский НПЗ в Тюмени Фото: Никита Сабашников © URA.RU Вечером 6 октября жители Тюмени были встревожены громкими звуками, похожими на взрывы. Как выяснилось, целью атаки стал Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы в соцсетях сообщали о двух мощных хлопках и видели, как к предприятию стягиваются экстренные службы. Официальные источники подтвердили: над территорией НПЗ были обнаружены и обезврежены три беспилотника. Благодаря оперативным действиям спецслужб, удалось предотвратить детонацию и избежать пожара. В правительстве региона заверили, что пострадавших нет, а все предприятия в районе инцидента работают в штатном режиме. После происшествия горожане жаловались на временные проблемы с мобильным интернетом, а подъезды к заводу были перекрыты. Под Белгородом пострадал жилой дом и автомобили местных НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В доме под Белгородом выбило окна в 15 квартирах после атаки ВСУ. Онлайн-трансляция В Белгородской области под удар попал город Старый Оскол. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО успешно сбила вражеский беспилотник самолетного типа. К сожалению, без последствий на земле не обошлось. Падающие обломки повредили многоквартирный жилой дом — в 15 квартирах выбило окна. Кроме того, во дворе осколками посекло около 20 автомобилей, припаркованных местными жителями. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы для оценки ущерба. Атака на столицу Москва также подверглась попытке атаки с воздуха. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы ПВО перехватили и нейтрализовали один беспилотный летательный аппарат. На месте падения обломков работали экстренные службы. Подробности о возможных разрушениях не уточнялись. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Минобороны: над рядом регионов России сбиты 8 БПЛА ВСУ использовали новый беспилотник Появилась информация о том, что для ударов по прифронтовым городам ВСУ начали применять более крупные и мощные беспилотники. Глава администрации Енакиево Сергей Захаров рассказал об одном из сбитых аппаратов, двигатель которого был сопоставим по размеру и массе с мотором автомобиля «Жигули». По его словам, такой дрон, с размахом крыльев до двух с половиной метров, способен нести на себе значительно более серьезный заряд. Это свидетельствует о том, что противник продолжает искать новые средства для атак на мирное население. Где еще объявлена опасность БПЛА Угроза атак с воздуха в течение суток возникала и в других регионах Центральной России. В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил о работе ПВО. В двух районах было сбито несколько беспилотников. Обломки одного из них повредили стену и забор частного дома, а также стоявший рядом автомобиль. В Ивановской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки дронов. Власти региона сообщили, что ситуация находится под контролем спецслужб.

