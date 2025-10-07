Тюменские вахтовики не могут вернуться домой из ХМАО

Самолет авиакомпании «А247», который должен был доставить вахтовых рабочих из Белоярского в Тюмень, задержан почти на сутки. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.
«Номер рейса: UTR 124. Прибытие по расписанию: 17:25, 6 октября. Расчетное время прилета: 16:00, 7 октября», — следует из данных онлайн-табло.
Рейс выполняет авиакомпания «А247». Ранее это было АО «ЮТэйр», но компания провела ребрендинг своей «дочки» из ХМАО. Предприятие входит в группу компаний Utair и является одним из основных авиаперевозчиков для нефтегазового комплекса.
