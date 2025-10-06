Здание огородили, там уже работает спецтехника
В Тюмени на Мельникайте сносят долгострой четырехэтажный долгострой. К возведению здания приступили около 20 лет назад, на этом месте планировали открыть общежитие для одного из местных вузов. Позднее участок попал под КРТ. Как демонтируют известный долгострой — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!