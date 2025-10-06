06 октября 2025

В Тюмени сносят один из самых известных долгостроев. Фоторепортаж

В Тюмени сносят недостроенное общежитие на Мельникайте
© Служба новостей «URA.RU»
Здание огородили, там уже работает спецтехника
Здание огородили, там уже работает спецтехника

В Тюмени на Мельникайте сносят долгострой четырехэтажный долгострой. К возведению здания приступили около 20 лет назад, на этом месте планировали открыть общежитие для одного из местных вузов. Позднее участок попал под КРТ. Как демонтируют известный долгострой — в фоторепортаже URA.RU.

