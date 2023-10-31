31 октября 2023

Курганец взял инструменты напрокат и сдал их в комиссионный магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
Курганцу грозит срок за то, что она сдал чужое имущество в комиссионку Фото:

Жителя Шадринского округа Курганской области обвиняют в том, что он взял напрокат электрические инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области.

«В октябре текущего года в полицию поступило заявление от жителя Шадринска. Мужчина сдал напрокат 24-летнему молодому человеку отбойный молоток, перфоратор и другие электроинструменты. Однако тот не стал возвращать имущество, а сразу сбыл его в комиссионный магазин. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил сорок тысяч рублей», — указано на сайте ведомства.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но в комиссионном магазине успели продать инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент курганец находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что на курганца, который хотел продать трактор, обманом оформили кредит. Мужчина также перевел мошенникам более 150 000 рублей.

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Жителя Шадринского округа Курганской области обвиняют в том, что он взял напрокат электрические инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «В октябре текущего года в полицию поступило заявление от жителя Шадринска. Мужчина сдал напрокат 24-летнему молодому человеку отбойный молоток, перфоратор и другие электроинструменты. Однако тот не стал возвращать имущество, а сразу сбыл его в комиссионный магазин. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил сорок тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но в комиссионном магазине успели продать инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что на курганца, который хотел продать трактор, обманом оформили кредит. Мужчина также перевел мошенникам более 150 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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