Курганец взял инструменты напрокат и сдал их в комиссионный магазин

01 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Курганцу грозит срок за то, что она сдал чужое имущество в комиссионку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Шадринского округа Курганской области обвиняют в том, что он взял напрокат электрические инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «В октябре текущего года в полицию поступило заявление от жителя Шадринска. Мужчина сдал напрокат 24-летнему молодому человеку отбойный молоток, перфоратор и другие электроинструменты. Однако тот не стал возвращать имущество, а сразу сбыл его в комиссионный магазин. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил сорок тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но в комиссионном магазине успели продать инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что на курганца, который хотел продать трактор, обманом оформили кредит. Мужчина также перевел мошенникам более 150 000 рублей.

Жителя Шадринского округа Курганской области обвиняют в том, что он взял напрокат электрические инструменты и сдал их в комиссионный магазин. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД по Курганской области. «В октябре текущего года в полицию поступило заявление от жителя Шадринска. Мужчина сдал напрокат 24-летнему молодому человеку отбойный молоток, перфоратор и другие электроинструменты. Однако тот не стал возвращать имущество, а сразу сбыл его в комиссионный магазин. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, составил сорок тысяч рублей», — указано на сайте ведомства. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, но в комиссионном магазине успели продать инструменты. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что на курганца, который хотел продать трактор, обманом оформили кредит. Мужчина также перевел мошенникам более 150 000 рублей.