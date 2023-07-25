На курганца, который хотел продать трактор, обманом оформили кредит

Житель Мишкинского округа (Курганская область) хотел продать трактор в интернете, но вместо этого доверился мошеннику, который обманом оформил на него кредит и перевел 160 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«На минувшей неделе в полицию обратился 48-летний житель Мишкинского округа с сообщением о противоправном деянии. Гражданин разместил в интернете объявление о продаже трактора. Поверив злоумышленнику, представившегося покупателем, мужчина отправился к банкомату, где следуя указаниям мошенника, совершил все необходимые манипуляции. В результате на него оказался оформлен кредит на сумму около 160 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана пытались обмануть при попытке снять квартиру. Лже-риелторы связывались с женщиной через мессенджер WhatsApp и просили перевести им деньги взамен на контакты собственника жилья.
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