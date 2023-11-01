Суд вынес решение по апелляции Бережного, который убил тюменскую девочку

Суд Москвы оставил в силе приговор Бережному, который убил девочку из Тюмени

01 ноября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

В мае Мосгорсуд приговорил Виталия Бережного к пожизненному лишению свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор тюменца Виталия Бережного, который получил пожизненный срок за изнасилование и убийство восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Об этом URA.RU сообщил один из юристов осужденного. «Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Несмотря на то, что там было много существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. А именно: роспуск коллегии присяжных в Тюменском областном суде, отвод одного из присяжных в Московском городском суде, и так далее», — сообщил адвокат Бережного в беседе с URA.RU. По словам юриста, сейчас Бережной находится в Бутырском СИЗО Москвы. Там его готовят к отправке по этапу к месту отбывания наказания. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени в конце июня 2021 года. Спустя полтора месяца тело ребенка было обнаружено на берегу озера Оброчное в микрорайоне Лесобаза, а еще через неделю силовики задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка, которым оказался Виталий Бережной. Сначала он дал признательные показания, а затем отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением следствия. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. 22 мая присяжные вынесли в отношении Бережного обвинительный вердикт. На основании их решения, 26 мая Мосгорсуд приговорил тюменца к пожизненному лишению свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор тюменца Виталия Бережного, который получил пожизненный срок за изнасилование и убийство восьмилетней девочки Насти Муравьевой. Об этом URA.RU сообщил один из юристов осужденного. «Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Несмотря на то, что там было много существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. А именно: роспуск коллегии присяжных в Тюменском областном суде, отвод одного из присяжных в Московском городском суде, и так далее», — сообщил адвокат Бережного в беседе с URA.RU. По словам юриста, сейчас Бережной находится в Бутырском СИЗО Москвы. Там его готовят к отправке по этапу к месту отбывания наказания. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени в конце июня 2021 года. Спустя полтора месяца тело ребенка было обнаружено на берегу озера Оброчное в микрорайоне Лесобаза, а еще через неделю силовики задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка, которым оказался Виталий Бережной. Сначала он дал признательные показания, а затем отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением следствия. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. 22 мая присяжные вынесли в отношении Бережного обвинительный вердикт. На основании их решения, 26 мая Мосгорсуд приговорил тюменца к пожизненному лишению свободы.