Губернатор не может найти замену подозреваемому в коррупции свердловскому мэру

Подозреваемому в коррупции главе Горноуральского округа сохраняют кресло

03 ноября 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Летников продолжает работать главой Горноуральского округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты гордумы отказываются отправлять в отставку главу Горноуральского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. На его место губернатор Евгений Куйвашев до сих пор не нашел человека, сообщают источники URA.RU. «Команда губернатора и сам губернатор надеются, что до суда по Летникову дело не дойдет, а если и дойдет, то не будет вынесено обвинительного приговора. Пока даже разговоров на уровне правительства не ведется о снятии главы, поэтому и депутаты думы округа не отправляют его в отставку. Тем более, для инициирования отставки нужна треть голосов депутатов, а стольких не набирается», — говорит источник. Дмитрий Летников является фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, он вместе с супругой за бюджетные деньги посетил санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области. Общий ущерб оценивают в полмиллиона рублей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Пресс-служба свердловского СКР не комментирует ход расследования. Сам Летников также оказался недоступен для звонка. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им, а его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты гордумы отказываются отправлять в отставку главу Горноуральского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова, которого подозревают в совершении коррупционного преступления. На его место губернатор Евгений Куйвашев до сих пор не нашел человека, сообщают источники URA.RU. «Команда губернатора и сам губернатор надеются, что до суда по Летникову дело не дойдет, а если и дойдет, то не будет вынесено обвинительного приговора. Пока даже разговоров на уровне правительства не ведется о снятии главы, поэтому и депутаты думы округа не отправляют его в отставку. Тем более, для инициирования отставки нужна треть голосов депутатов, а стольких не набирается», — говорит источник. Дмитрий Летников является фигурантом по коррупционному уголовному делу о растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, он вместе с супругой за бюджетные деньги посетил санатории Крыма, Башкирии и Челябинской области. Общий ущерб оценивают в полмиллиона рублей. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Пресс-служба свердловского СКР не комментирует ход расследования. Сам Летников также оказался недоступен для звонка. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им, а его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.