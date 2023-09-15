На свердловского мэра завели уголовное дело после посещения Крыма

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Дмитрий Летников посетил Крыл и после этого стал фигурантом уголовного дела Фото:

Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного против главы Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова. По данным агентства URA.RU, он за бюджетные деньги отдохнул не только в Башкирии, но и в Крыму.

«Летникова подозревают в растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поездка на новогодние каникулы в башкирский санаторий — только один из эпизодов дела. Еще один эпизод — недавний отдых за бюджетные деньги в Крыму. Вероятно, курсы повышения квалификации по противодействию коррупции оказались неэффективны», — сообщил источник агентства.

Общий ущерб Горноуральскому округу после новогодних каникул Летникова составил 160 тысяч рублей. Ущерб от поездки в Крым устанавливается. Главе грозит до шести лет лишения свободы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области — в ведомстве решили воздержаться от комментариев. Сам Летников тоже не смог дать оперативный комментарий — он отсутствовал на рабочем месте.

Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.

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Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного против главы Горноуральского городского округа (Свердловская область) Дмитрия Летникова. По данным агентства URA.RU, он за бюджетные деньги отдохнул не только в Башкирии, но и в Крыму. «Летникова подозревают в растрате с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Поездка на новогодние каникулы в башкирский санаторий — только один из эпизодов дела. Еще один эпизод — недавний отдых за бюджетные деньги в Крыму. Вероятно, курсы повышения квалификации по противодействию коррупции оказались неэффективны», — сообщил источник агентства. Общий ущерб Горноуральскому округу после новогодних каникул Летникова составил 160 тысяч рублей. Ущерб от поездки в Крым устанавливается. Главе грозит до шести лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного управления СКР по Свердловской области — в ведомстве решили воздержаться от комментариев. Сам Летников тоже не смог дать оперативный комментарий — он отсутствовал на рабочем месте. Ранее Летников уже попадал в скандалы. В 2021 году он попался на том, что за 1,6 миллиона бюджетных рублей купил внедорожник и пользовался им. А его сына-полицейского в 2022 году лишили водительских прав за пьяное вождение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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