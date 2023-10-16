Автор лыжника — «мужа Аленки» готов создать парк скульптур в Кунгуре

Кузнец Антон Киряков хочет создать в Кунгуре арт-объекты
© Служба новостей «URA.RU»
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«Обская кузница» Виталия Горшкова. Сургут, кузница, наковальня, молот
Антон Киряков не прекращает работу в кузнице Фото:

Пермский кузнец Антон Киряков, чья скульптура «Лыжник», вызвала споры по всей России, мечтает создать в родном Кунгуре и другие арт-объекты. Разместить их он хочет в отдельном парке под открытым небом.

«Хочу, чтобы каждому посетителю было интересно гулять в этом парке. Хочется после себя оставить какую-то творческую историю», — рассказал он порталу 59.ru. Среди задумок у Кирякова памятник маме, которая работала учителем, скульптура «Человек собаке друг» и другие.

Сейчас кузнец трудится над арт-объектом к 360-летию Кунгура. Инсталляция, созданная из множества гвоздей, будет представлять собой герб Кунгура и цифру 360. Ранее скандал вызвала скульптура Кирякова «Лыжник», которую многие сравнили с памятником героине сказок Аленке в Нововоронеже. Тот в свое время напугал местных жителей и его демонтировали. На критику своей работы кузнец не обижается, а мэр Кунгура Вадим Лысанов отметил, что памятник «не обязательно должен нравиться всем».

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Пермский кузнец Антон Киряков, чья скульптура «Лыжник», вызвала споры по всей России, мечтает создать в родном Кунгуре и другие арт-объекты. Разместить их он хочет в отдельном парке под открытым небом. «Хочу, чтобы каждому посетителю было интересно гулять в этом парке. Хочется после себя оставить какую-то творческую историю», — рассказал он порталу 59.ru. Среди задумок у Кирякова памятник маме, которая работала учителем, скульптура «Человек собаке друг» и другие. Сейчас кузнец трудится над арт-объектом к 360-летию Кунгура. Инсталляция, созданная из множества гвоздей, будет представлять собой герб Кунгура и цифру 360. Ранее скандал вызвала скульптура Кирякова «Лыжник», которую многие сравнили с памятником героине сказок Аленке в Нововоронеже. Тот в свое время напугал местных жителей и его демонтировали. На критику своей работы кузнец не обижается, а мэр Кунгура Вадим Лысанов отметил, что памятник «не обязательно должен нравиться всем».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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