Мэр Ситникова навестила семьи погибших бойцов СВО из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава города Кургана Елена Ситникова в преддверии Дня народного единства навестила семьи участников спецоперации. В ходе визита мэр поздравила их с наступающим праздником и подарила подарки. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Накануне Дня народного единства навестили семьи бойцов, погибших на СВО. Поздравили их с наступающим праздником, подарили подарки. Все наши ребята, которые участвовали и участвуют в спецоперации — настоящие герои, мы ими гордимся. А наша задача — поддерживать их близких и помогать бойцам на передовой», — написала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты ГД Сергей Лисовский и Александр Ильтяков пообещали помогать участникам СВО и их семьям. Об этом политики заявили в ходе встреч с бойцами в региональном фонде «Защитники Отечества».