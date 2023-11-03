Мэр Кургана Ситникова привезла подарки семьям погибших участников СВО. Фото

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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Мэр Ситникова навестила семьи погибших бойцов СВО из Кургана Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава города Кургана Елена Ситникова в преддверии Дня народного единства навестила семьи участников спецоперации. В ходе визита мэр поздравила их с наступающим праздником и подарила подарки. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Накануне Дня народного единства навестили семьи бойцов, погибших на СВО. Поздравили их с наступающим праздником, подарили подарки. Все наши ребята, которые участвовали и участвуют в спецоперации — настоящие герои, мы ими гордимся. А наша задача — поддерживать их близких и помогать бойцам на передовой», — написала Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты ГД Сергей Лисовский и Александр Ильтяков пообещали помогать участникам СВО и их семьям. Об этом политики заявили в ходе встреч с бойцами в региональном фонде «Защитники Отечества».

Мэр Елена Ситникова навестила семьи погибших участник СВО и подарила им подарки перед Днем народного единства
Мэр Елена Ситникова навестила семьи погибших участник СВО и подарила им подарки перед Днем народного единства
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Глава города Кургана Елена Ситникова в преддверии Дня народного единства навестила семьи участников спецоперации. В ходе визита мэр поздравила их с наступающим праздником и подарила подарки. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Накануне Дня народного единства навестили семьи бойцов, погибших на СВО. Поздравили их с наступающим праздником, подарили подарки. Все наши ребята, которые участвовали и участвуют в спецоперации — настоящие герои, мы ими гордимся. А наша задача — поддерживать их близких и помогать бойцам на передовой», — написала Ситникова. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты ГД Сергей Лисовский и Александр Ильтяков пообещали помогать участникам СВО и их семьям. Об этом политики заявили в ходе встреч с бойцами в региональном фонде «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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