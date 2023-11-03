На мосту Челюскинцев образовалась пробка из-за аварии
В Тюмени на мосту Челюскинцев образовалась огромная пробка из-за аварии. Об этом свидетель произошедшего рассказал журналисту URA.RU.
«Это ужас! У съезда с моста Челюскинцев в сторону Зареки образовалась пробка. Там стоят две скорые помощи. Легковушка всмятку, а Газель перевернута. Она, видимо, горела, потому что она вся черная», — передает очевидец журналисту URA.RU.
Также свидетель уточнил, что там сейчас находится пожарная машина. Он дополнил, что вокруг собралась огромная куча людей. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
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