03 ноября 2023

На тюменском мосту образовалась длинная пробка из-за аварии. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, транспорт, такси, яндекс такси, пробки на дорогах
На мосту Челюскинцев образовалась пробка из-за аварии Фото:

В Тюмени на мосту Челюскинцев образовалась огромная пробка из-за аварии. Об этом свидетель произошедшего рассказал журналисту URA.RU.

«Это ужас! У съезда с моста Челюскинцев в сторону Зареки образовалась пробка. Там стоят две скорые помощи. Легковушка всмятку, а Газель перевернута. Она, видимо, горела, потому что она вся черная», — передает очевидец журналисту URA.RU.

Также свидетель уточнил, что там сейчас находится пожарная машина. Он дополнил, что вокруг собралась огромная куча людей. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Тюмени на мосту Челюскинцев образовалась огромная пробка из-за аварии. Об этом свидетель произошедшего рассказал журналисту URA.RU. «Это ужас! У съезда с моста Челюскинцев в сторону Зареки образовалась пробка. Там стоят две скорые помощи. Легковушка всмятку, а Газель перевернута. Она, видимо, горела, потому что она вся черная», — передает очевидец журналисту URA.RU. Также свидетель уточнил, что там сейчас находится пожарная машина. Он дополнил, что вокруг собралась огромная куча людей. Агентство направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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