Топ-менеджера челябинского МУП оставили за решеткой

Главного инженера МУП «СОД» Сергея Белова оставили в СИЗО до 17 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») в Челябинске Сергея Белова, задержанного ФСБ по обвинению в получении взяток, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он останется под стражей до середины января 2023 года.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвокатов обвиняемого Сергея Белова. Постановление Калининского районного суда от 11 октября 2023 года, которым Белову был продлен срок содержания под стражей до 17 января 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Там также сообщили, что адвокат Белова просил отменить постановление об избрании самой жесткой меры пресечения. Он просил суд поменять ее на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Сотрудники УФСБ по региону пришли в МУП «СОД» в мае. Изначально их интересовала деятельность предприятия с подписанием контрактов. Тогда было задержано четыре человека, среди которых был и Белов. Их обвинили в получении и даче взяток. По версии следствия, главный инженер за деньги помогал некоторым компаниям в получении выгодных контрактов, подписывал акты приемки невыполненных работ.

По обстоятельствам преступления, которое было выявлено в МУП «СОД», силовики вышли на следы ОПГ в других субъектах РФ. Так за махинации с контрактами на поставку деталей для автобусов были задержаны руководитель пермского автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев и его заместитель Андрей Волосатых. Также силовики отработали свердловскую компанию ЕМУП «Гортранс». Был задержан ее директор Александр Хабаров, который сейчас активно дает показания. Помимо этого, следы межрегиональной ОПГ нашли в Краснодаре и Йошкар-Оле.

В самом МУП «СОД» на сегодняшний день продолжаются следственные мероприятия. В ходе проверки силовики задержали первого замдиректора по перевозкам предприятия Светлану Батанину. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму свыше 4 млн рублей. В пресс-службе предприятия URA.RU сообщили, что следствию оказывается все необходимое содействие.