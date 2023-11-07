Танкисты ЗВО одобрили работу «летающих танков» в зоне СВО

08 ноября 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Танки хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Т-80БВ, получившие название «летающие» за двигатель мощностью более тысячи кубических метров, прекрасно выполняют свои задачи в зоне проведения спецоперации. Мнением о боевой машине поделились бойцы гвардейской танковой армии ЗВО. «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. Быстро ездит, называется „летающим танком“ за счет своего двигателя, потому что мощность более тысячи кубов», — поделился с РИА Новости командир танкового отряда. На танке установлено современное оборудование, которое самостоятельно производит необходимые расчеты. Благодаря этому боевая машина может попасть точно в цель с расстояния пяти километров. Ранее сообщалось, что в России за текущий год производство танков увеличилось в семь раз. Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждая партия модернизируется.

Танки Т-80БВ, получившие название «летающие» за двигатель мощностью более тысячи кубических метров, прекрасно выполняют свои задачи в зоне проведения спецоперации. Мнением о боевой машине поделились бойцы гвардейской танковой армии ЗВО. «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. Быстро ездит, называется „летающим танком“ за счет своего двигателя, потому что мощность более тысячи кубов», — поделился с РИА Новости командир танкового отряда. На танке установлено современное оборудование, которое самостоятельно производит необходимые расчеты. Благодаря этому боевая машина может попасть точно в цель с расстояния пяти километров. Ранее сообщалось, что в России за текущий год производство танков увеличилось в семь раз. Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждая партия модернизируется.