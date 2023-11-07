07 ноября 2023

Танкисты ЗВО одобрили работу «летающих танков» в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, сво
Танки хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танки Т-80БВ, получившие название «летающие» за двигатель мощностью более тысячи кубических метров, прекрасно выполняют свои задачи в зоне проведения спецоперации. Мнением о боевой машине поделились бойцы гвардейской танковой армии ЗВО.

«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. Быстро ездит, называется „летающим танком“ за счет своего двигателя, потому что мощность более тысячи кубов», — поделился с РИА Новости командир танкового отряда.

На танке установлено современное оборудование, которое самостоятельно производит необходимые расчеты. Благодаря этому боевая машина может попасть точно в цель с расстояния пяти километров.

Ранее сообщалось, что в России за текущий год производство танков увеличилось в семь раз. Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждая партия модернизируется.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танки Т-80БВ, получившие название «летающие» за двигатель мощностью более тысячи кубических метров, прекрасно выполняют свои задачи в зоне проведения спецоперации. Мнением о боевой машине поделились бойцы гвардейской танковой армии ЗВО. «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. Быстро ездит, называется „летающим танком“ за счет своего двигателя, потому что мощность более тысячи кубов», — поделился с РИА Новости командир танкового отряда. На танке установлено современное оборудование, которое самостоятельно производит необходимые расчеты. Благодаря этому боевая машина может попасть точно в цель с расстояния пяти километров. Ранее сообщалось, что в России за текущий год производство танков увеличилось в семь раз. Предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») опубликовало видео с последних испытаний танков Т-90 «Прорыв». В сравнении с Leopard 2 танки тагильского производства быстрые и ловкие. 11 октября УВЗ поставил Министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждая партия модернизируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...