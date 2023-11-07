Задержанный ФСБ сообщник челябинского депутата остался в СИЗО

Алексея Алексеенко оставили в СИЗО до середины декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

Задержанный ФСБ гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко, который, по версии следствия, вместе с депутатом гордумы Челябинска Виталием Паутовым был посредником при передаче взятки, остался в СИЗО. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 16 декабря.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защиты. Постановление суда первой инстанции, согласно которому Алексеенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Адвокат, представляющий интересы коммерсанта, просил отменить постановление суда первой инстанции. Он привел основания, по которым мера должна быть смягчена до домашнего ареста. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Алексеенко вместе с Паутовым в середине октября. Их обвинили в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, они получили деньги от руководившей на тот момент ООО «Челябинскавтотранс» Людмилы Ребреш и передали их в мэрию для получения разрешения на строительства дома. Сумма взятки составила 2 млн рублей.

Ранее Паутов, Алексеенко и Ребреш проходили по делу о незаконной стройке в качестве свидетелей. Также по данному делу в качестве свидетеля проходил бывший вице-мэр по строительству Челябинска Владимир Слободской. Впоследствии из статуса свидетеля Слободской перешел в статус обвиняемого. Следствие посчитало, что он подписал разрешение на строительство, превысив свои полномочия. Его дело рассматривает Советский суд. Ребреш же судят за обман дольщиков.