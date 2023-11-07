В Тюменской области уволили учительницу, пнувшую ученика под зад. Видео

08 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе Ярково (Тюменская область) уволили учительницу, которая пнула ученика под зад. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования. Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях. «По факту инцидента в МАОУ „Ярковская СОШ“ проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены», — рассказали URA.RU в департаменте в ответ на запрос. Ранее агентство писало, что учительница пнула своего ученика. Как рассказал заместитель директора школы, личность преподавателя установили и принесли ребенку и его родителям извинения.

В школе Ярково (Тюменская область) уволили учительницу, которая пнула ученика под зад. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования. Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях. «По факту инцидента в МАОУ „Ярковская СОШ“ проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены», — рассказали URA.RU в департаменте в ответ на запрос. Ранее агентство писало, что учительница пнула своего ученика. Как рассказал заместитель директора школы, личность преподавателя установили и принесли ребенку и его родителям извинения.