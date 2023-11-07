Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях
В школе Ярково (Тюменская область) уволили учительницу, которая пнула ученика под зад. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования. Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях.
«По факту инцидента в МАОУ „Ярковская СОШ“ проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены», — рассказали URA.RU в департаменте в ответ на запрос.
Ранее агентство писало, что учительница пнула своего ученика. Как рассказал заместитель директора школы, личность преподавателя установили и принесли ребенку и его родителям извинения.
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