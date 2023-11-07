07 ноября 2023

В Тюменской области уволили учительницу, пнувшую ученика под зад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях Фото:

В школе Ярково (Тюменская область) уволили учительницу, которая пнула ученика под зад. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования. Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях.

«По факту инцидента в МАОУ „Ярковская СОШ“ проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены», — рассказали URA.RU в департаменте в ответ на запрос.

Ранее агентство писало, что учительница пнула своего ученика. Как рассказал заместитель директора школы, личность преподавателя установили и принесли ребенку и его родителям извинения.

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В школе Ярково (Тюменская область) уволили учительницу, которая пнула ученика под зад. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования. Ранее видео инцидента появилось в социальных сетях. «По факту инцидента в МАОУ „Ярковская СОШ“ проведена служебная проверка. Трудовые отношения с педагогом прекращены», — рассказали URA.RU в департаменте в ответ на запрос. Ранее агентство писало, что учительница пнула своего ученика. Как рассказал заместитель директора школы, личность преподавателя установили и принесли ребенку и его родителям извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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