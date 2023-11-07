07 ноября 2023

В Тобольске появится новое молодежное пространство. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в культурно-выставочный центр "Синара". Екатеринбург
В новом центре будут располагаться кафе, выставочный зал, коворкинг Фото:

В Тобольске (Тюменская область) на месте бывшего технического училища откроют новое пространство для молодежи. В нем разместят коворкинг, кафе, звукозаписывающую студию, лекторий и выставочный зал. Об этом сообщили в администрации Тобольска.

«Здание ГПТУ-11 перешло в собственность города, и его будущее выглядит ярким и перспективным. В течение 22-23 годов была разработана концепция нового креативного пространства для молодежи на этой площадке. Она прошла несколько общественных обсуждений, дополнилась предложениями будущих резидентов. Следующий этап — непосредственно разработка проектной документации для ремонта здания под новые задачи», — сообщили в городской администрации.

Здание училища долгое время стояло пустым. В рамках программы «Тобольск настоящий» здесь появится центр творческой реализации.

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В Тобольске (Тюменская область) на месте бывшего технического училища откроют новое пространство для молодежи. В нем разместят коворкинг, кафе, звукозаписывающую студию, лекторий и выставочный зал. Об этом сообщили в администрации Тобольска. «Здание ГПТУ-11 перешло в собственность города, и его будущее выглядит ярким и перспективным. В течение 22-23 годов была разработана концепция нового креативного пространства для молодежи на этой площадке. Она прошла несколько общественных обсуждений, дополнилась предложениями будущих резидентов. Следующий этап — непосредственно разработка проектной документации для ремонта здания под новые задачи», — сообщили в городской администрации. Здание училища долгое время стояло пустым. В рамках программы «Тобольск настоящий» здесь появится центр творческой реализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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