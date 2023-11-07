В новом центре будут располагаться кафе, выставочный зал, коворкинг Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) на месте бывшего технического училища откроют новое пространство для молодежи. В нем разместят коворкинг, кафе, звукозаписывающую студию, лекторий и выставочный зал. Об этом сообщили в администрации Тобольска.

«Здание ГПТУ-11 перешло в собственность города, и его будущее выглядит ярким и перспективным. В течение 22-23 годов была разработана концепция нового креативного пространства для молодежи на этой площадке. Она прошла несколько общественных обсуждений, дополнилась предложениями будущих резидентов. Следующий этап — непосредственно разработка проектной документации для ремонта здания под новые задачи», — сообщили в городской администрации.

Здание училища долгое время стояло пустым. В рамках программы «Тобольск настоящий» здесь появится центр творческой реализации.