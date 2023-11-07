В курганской больнице будут знакомить пациентов с врачами по видео

В межрайонной больнице №7 будут снимать видеовизитки врачей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В межрайонной больнице №7 Курганской области запускают проект знакомства пациентов с врачами в формате видеовизиток. Об этом объявил главный врач больницы Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы начинаем новый уникальный проект „Знакомство с врачом“. Каждую неделю мы будем выкладывать видеовизитки наших врачей, рассказывать об их компетенциях, об их образовании, где они принимают, какие пожелания они готовы оставить вам», — сказал Савин. Вопросы врачам смогут адресовать пациенты Шумихинского и Альменевского округов.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что это пилотный проект депздрава. «Если проект себя хорошо зарекомендует, будут положительные отзывы от пациентов, то такой формат знакомства с врачами будет реализовываться в других медицинских организациях региона», — ответили в ведомстве.

Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Александр Савин был назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Курганской области (Шумихинский и Альменевский округа) в сентябре 2023 года. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев отметил успехи Савина и похвалил главврача за привлечение кадров в больницу.