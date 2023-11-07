07 ноября 2023

Новый главврач запускает в курганской больнице проект для пациентов. Видео

В курганской больнице будут знакомить пациентов с врачами по видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
В межрайонной больнице №7 будут снимать видеовизитки врачей (фото из архива) Фото:

В межрайонной больнице №7 Курганской области запускают проект знакомства пациентов с врачами в формате видеовизиток. Об этом объявил главный врач больницы Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы начинаем новый уникальный проект „Знакомство с врачом“. Каждую неделю мы будем выкладывать видеовизитки наших врачей, рассказывать об их компетенциях, об их образовании, где они принимают, какие пожелания они готовы оставить вам», — сказал Савин. Вопросы врачам смогут адресовать пациенты Шумихинского и Альменевского округов.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что это пилотный проект депздрава. «Если проект себя хорошо зарекомендует, будут положительные отзывы от пациентов, то такой формат знакомства с врачами будет реализовываться в других медицинских организациях региона», — ответили в ведомстве.

Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Александр Савин был назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Курганской области (Шумихинский и Альменевский округа) в сентябре 2023 года. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев отметил успехи Савина и похвалил главврача за привлечение кадров в больницу.

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В межрайонной больнице №7 Курганской области запускают проект знакомства пациентов с врачами в формате видеовизиток. Об этом объявил главный врач больницы Александр Савин на своей странице во «ВКонтакте». «Мы начинаем новый уникальный проект „Знакомство с врачом“. Каждую неделю мы будем выкладывать видеовизитки наших врачей, рассказывать об их компетенциях, об их образовании, где они принимают, какие пожелания они готовы оставить вам», — сказал Савин. Вопросы врачам смогут адресовать пациенты Шумихинского и Альменевского округов. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU пояснили, что это пилотный проект депздрава. «Если проект себя хорошо зарекомендует, будут положительные отзывы от пациентов, то такой формат знакомства с врачами будет реализовываться в других медицинских организациях региона», — ответили в ведомстве. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга Александр Савин был назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Курганской области (Шумихинский и Альменевский округа) в сентябре 2023 года. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев отметил успехи Савина и похвалил главврача за привлечение кадров в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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