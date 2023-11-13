В службы занятости населения в Кургане чаще всего обращаются мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Центра занятости населения составили портреты безработных курганцев. Отмечается, что среди незанятых в экономике больше всего мужчин — их 51%. Информация о структуре безработных граждан сообщается на официальном сайте главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

«Структура безработных граждан на 1 октября 2023 года. В службу занятости чаще всего обращаются мужчины — их 51%. Средний возраст — 50 лет. Среднее (полное) основное общее образование имеют 55% мужчин. У каждого седьмого незанятого в экономике гражданина есть несовершеннолетний ребенок. Среди безработных мужчин 62% — из сельской местности», — такой портрет представлен на сайте Центра занятости.

Сообщается, что что среди обратившихся в службу занятости 49% — женщины. Среднее профессиональное образование имеют только 41% незанятых женщин. По информации из статистики Центра занятости, у каждой третьей безработной есть несовершеннолетний ребенок. Средний возраст незанятой в экономике женщины составляет 44 года. Отмечается, что 58% безработных женщин — это жители городов.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана составляла портрет типичного безработного. Тогда в службу занятости населения обращались преимущественно женщины от 36 до 49 лет.