СК завел уголовное дело после изнасилования свердловчанином дочки из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен, школьница
Школьница приехала к папе на летние каникулы (архивное фото) Фото:

По факту изнасилования свердловчанином 14-летней дочки, живущей с мамой в Челябинской области, заведено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

«Сотрудники следственного отдела СКР по Березовскому завели и расследуют уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего)», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подозреваемого поймали сотрудники уголовного розыска, когда он находился на работе, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого полицейские передали его следователям.

Родители девочки находятся в разводе. Школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала на каникулы к отцу в поселок Кедровка (Свердловская область). В один из дней он накинулся на нее и изнасиловал.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По факту изнасилования свердловчанином 14-летней дочки, живущей с мамой в Челябинской области, заведено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. «Сотрудники следственного отдела СКР по Березовскому завели и расследуют уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего)», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Подозреваемого поймали сотрудники уголовного розыска, когда он находился на работе, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого полицейские передали его следователям. Родители девочки находятся в разводе. Школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала на каникулы к отцу в поселок Кедровка (Свердловская область). В один из дней он накинулся на нее и изнасиловал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...