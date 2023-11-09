СК завел уголовное дело после изнасилования свердловчанином дочки из Челябинска

09 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Школьница приехала к папе на летние каникулы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По факту изнасилования свердловчанином 14-летней дочки, живущей с мамой в Челябинской области, заведено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. «Сотрудники следственного отдела СКР по Березовскому завели и расследуют уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего)», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Подозреваемого поймали сотрудники уголовного розыска, когда он находился на работе, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого полицейские передали его следователям. Родители девочки находятся в разводе. Школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала на каникулы к отцу в поселок Кедровка (Свердловская область). В один из дней он накинулся на нее и изнасиловал.

По факту изнасилования свердловчанином 14-летней дочки, живущей с мамой в Челябинской области, заведено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. «Сотрудники следственного отдела СКР по Березовскому завели и расследуют уголовное дело по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего)», — рассказали в ведомстве. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Подозреваемого поймали сотрудники уголовного розыска, когда он находился на работе, добавил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. После этого полицейские передали его следователям. Родители девочки находятся в разводе. Школьница живет с мамой в Челябинской области. Летом она приехала на каникулы к отцу в поселок Кедровка (Свердловская область). В один из дней он накинулся на нее и изнасиловал.