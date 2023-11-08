Тюменцы перестали экономить на зимней резине

Авито: в Тюмени в три раза вырос спрос на новую зимнюю авторезину

09 ноября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

87% от общих продаж составляет шипованная резина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюменской области стали в три раза чаще покупать новую авторезину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Товары». « По итогам октября тюменцы все чаще выбирают новую резину: спрос на нее увеличился в три раза, а на подержанную —— на 20%. Новые шины составили 41% от общего количества продаж», — говорится в сообщении. Также сервис сообщает, что чаще всего тюменцы выбирают шипованные зимние шины. Они составляют 87% от общих продаж в категории. Наиболее востребованы в области изделия заводов Nokian, Yokohama, Triangle, Hankook и Pirelli.

Жители Тюменской области стали в три раза чаще покупать новую авторезину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Товары». « По итогам октября тюменцы все чаще выбирают новую резину: спрос на нее увеличился в три раза, а на подержанную —— на 20%. Новые шины составили 41% от общего количества продаж», — говорится в сообщении. Также сервис сообщает, что чаще всего тюменцы выбирают шипованные зимние шины. Они составляют 87% от общих продаж в категории. Наиболее востребованы в области изделия заводов Nokian, Yokohama, Triangle, Hankook и Pirelli.