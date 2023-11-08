08 ноября 2023

Тюменцы перестали экономить на зимней резине

Авито: в Тюмени в три раза вырос спрос на новую зимнюю авторезину
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, шиномонтаж, покрышка, гараж, зимняя резина, шипованная резина, шиномонтажка
87% от общих продаж составляет шипованная резина Фото:

Жители Тюменской области стали в три раза чаще покупать новую авторезину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Товары».

« По итогам октября тюменцы все чаще выбирают новую резину: спрос на нее увеличился в три раза, а на подержанную —— на 20%. Новые шины составили 41% от общего количества продаж», — говорится в сообщении.

Также сервис сообщает, что чаще всего тюменцы выбирают шипованные зимние шины. Они составляют 87% от общих продаж в категории. Наиболее востребованы в области изделия заводов Nokian, Yokohama, Triangle, Hankook и Pirelli.

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Жители Тюменской области стали в три раза чаще покупать новую авторезину. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Товары». « По итогам октября тюменцы все чаще выбирают новую резину: спрос на нее увеличился в три раза, а на подержанную —— на 20%. Новые шины составили 41% от общего количества продаж», — говорится в сообщении. Также сервис сообщает, что чаще всего тюменцы выбирают шипованные зимние шины. Они составляют 87% от общих продаж в категории. Наиболее востребованы в области изделия заводов Nokian, Yokohama, Triangle, Hankook и Pirelli.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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