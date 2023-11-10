Какие еще российские АЭС могут оказаться под ударом Украины

Полковник Баранец: все АЭС на 1500 км от Украины — мишень Киева

10 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Бить по дальним АЭС слишком дорого для Украины, сказал Эдуард Багдасарян Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Gillam новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все российские атомные электростанции (АЭС) и другие объекты критической инфраструктуры на расстоянии 1500 км от границы с Украиной являются мишенью для беспилотников Киева. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке, член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Киев стал чаще прибегать к атакам на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС. «Беспилотник самолетного типа украинский достал до сердца России аж до Энгельса. Все, что находится западнее, на расстоянии 1000 — 1500 км от украинской границы, все атомные электростанции могут попасть под бомбардировку украинскими беспилотниками», — сказал Виктор Баранец. До самых дальних точек способен достать только один украинский беспилотник, отметил военный обозреватель. «Пока Азиатская часть и Урал вне зоны досягаемости, потому что, по нашим расчетам, их беспилотник „Стриж“ имеет дальность больше тысячи километров. На карте берете точку, ближайшую к России, в Сумской области, Харьковской, и увидите, что все слева от Волги и в глубину на тысячу км может быть мишенью для украинской армии», — добавил полковник в отставке. Руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян отметил, что Украине не нужно бить по дальним целям. «В пределах досягаемости украинских БПЛА теоретически европейская часть РФ. Чем дальше цель, тем дороже и сложнее ее поразить. Для эффекта военного и политического достаточно ближайшие важные объекты», — сообщил собеседник агентства. Атаки по АЭС с помощью БПЛА не смогут привести к катастрофе. Атомные реакторы должны выдерживать падение самолета, поэтому взорвать дронами их невозможно, подчеркнул военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. Ранее военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук объяснял, что сейчас ведется работа по защите даже от самых маленьких дронов. Применяются даже механические средства, например, натягиваются сетки. Самолеты, вертолеты на авиабазах могут спасти железобетонные укрытия, объяснил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук Владимир Попов. Часть модулей можно обезвредить с помощью системы радиоэлектронной борьбы и отключения мобильной связи, добавил депутат Госдумы Амир Хамитов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все российские атомные электростанции (АЭС) и другие объекты критической инфраструктуры на расстоянии 1500 км от границы с Украиной являются мишенью для беспилотников Киева. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил военный обозреватель, полковник в отставке, член общественного совета при Минобороны РФ Виктор Баранец. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Киев стал чаще прибегать к атакам на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС. «Беспилотник самолетного типа украинский достал до сердца России аж до Энгельса. Все, что находится западнее, на расстоянии 1000 — 1500 км от украинской границы, все атомные электростанции могут попасть под бомбардировку украинскими беспилотниками», — сказал Виктор Баранец. До самых дальних точек способен достать только один украинский беспилотник, отметил военный обозреватель. «Пока Азиатская часть и Урал вне зоны досягаемости, потому что, по нашим расчетам, их беспилотник „Стриж“ имеет дальность больше тысячи километров. На карте берете точку, ближайшую к России, в Сумской области, Харьковской, и увидите, что все слева от Волги и в глубину на тысячу км может быть мишенью для украинской армии», — добавил полковник в отставке. Руководитель компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян отметил, что Украине не нужно бить по дальним целям. «В пределах досягаемости украинских БПЛА теоретически европейская часть РФ. Чем дальше цель, тем дороже и сложнее ее поразить. Для эффекта военного и политического достаточно ближайшие важные объекты», — сообщил собеседник агентства. Атаки по АЭС с помощью БПЛА не смогут привести к катастрофе. Атомные реакторы должны выдерживать падение самолета, поэтому взорвать дронами их невозможно, подчеркнул военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. Ранее военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа Анатолий Матвийчук объяснял, что сейчас ведется работа по защите даже от самых маленьких дронов. Применяются даже механические средства, например, натягиваются сетки. Самолеты, вертолеты на авиабазах могут спасти железобетонные укрытия, объяснил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук Владимир Попов. Часть модулей можно обезвредить с помощью системы радиоэлектронной борьбы и отключения мобильной связи, добавил депутат Госдумы Амир Хамитов.