Заслуженный военный летчик объяснил, как защитить авиабазы РФ от ударов ракет

Военный летчик Попов: России нужно строить железобетонные укрытия для самолетов

20 октября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Украина впервые применила американские ракеты ATACMS Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Железобетонные укрытия на авиабазах позволят сохранить самолеты и вертолеты от ударов ракет и беспилотников. Как рассказал URA.RU заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук Владимир Попов, подобные сооружения широко применялись в советское время. ВСУ не смогут пробить железобетонные укрытия на авиабазах Новость по теме Украина получила ракеты большой дальности ATACMS от США «В советский период все западные страны Варшавского договора были укрыты ЖБУ — железобетонными укрытиями. Вот был самолет в ЖБУ или не был — тоже проблема. У нас их было такое количество, что мы спокойно закрывали свои самолеты с запасом. Ангар считается легким укрытием. А вот ЖБУ с насыпью 1,5-3 метра земли почти не пробивается. Он выдержит удар прямым попаданием таких авиабомб, как ФАБ-100, ФАБ-250. Они не пробивали. Да, есть специальные бетонобойные бомбы и ракеты, но они могли не столько разбить укрытие, сколько запечатать мощные ворота. Они были очень тяжелыми. Каждая створка была по 25-30 тонн минимум», — сказал Владимир Попов. Генштабу РФ необходимо создать ЖБУ «Сейчас нашему Генеральному штабу и тыловым подразделениям ВВС нужно организовывать строительство таких укрытий на будущее. Обеспечивать основные авиабазы такими укрытиями. Легкими и тяжелыми. Даже может быть подземными укрытиями, которые у нас были в свое время. Мы в подземных хранилищах даже подводные лодки специального назначения прятали. Возможности такие есть, надо этим заниматься. Когда самолет в полете, его проще защитить, чем когда он на стоянке», — добавил генерал-майор в отставке. Как защитить самолеты и вертолеты РФ сейчас Но сейчас для защиты самолетов и вертолетов есть два действенных способа, подчеркнул заслуженный военный летчик РФ. «Мы их не должны группировать на местах стоянки. На центрально-заправочных аэродромах или аэродромных эскадрильских стоянках, где они близко находятся, на площадках метров 10-15 крыло от крыла. В таком виде сегодня крайне опасно хранить и обслуживать самолеты. Пусть тогда каждая ракета ATACMS будет гоняться за каждым самолетом или вертолетом. В это плане нужна маскировка. Также нужно менять позицию авиатехники практически ежедневно», — объяснил Попов. Как защитить самолеты и вертолеты РФ при атаках БПЛА Новость по теме В США назвали самое страшное для ВСУ российское оружие «Также важно радиоэлектронное противодействие. Нужно ставить заградительные системы радиоэлектронных станций, которые работали бы в угрожаемый период налета. То есть мы знаем, что пуск уже произведен, так как радиолокационные станции на удалении в 300 километров это могут зафиксировать. Эти пуски производятся по большой высотке и не сразу ложатся на предельно малые высоты. При хорошей автоматизации и слаженной работе взаимодействия систем ПВО и авианаводчиков на передовом рубеже и траектория полета будет примерна ясна», — заключил собеседник агентства. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев тайно получил ракеты большой дальности ATACMS от США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом применении поставленных боеприпасов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил прилеты ATACMS по пригороду Бердянска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Железобетонные укрытия на авиабазах позволят сохранить самолеты и вертолеты от ударов ракет и беспилотников. Как рассказал URA.RU заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук Владимир Попов, подобные сооружения широко применялись в советское время. «В советский период все западные страны Варшавского договора были укрыты ЖБУ — железобетонными укрытиями. Вот был самолет в ЖБУ или не был — тоже проблема. У нас их было такое количество, что мы спокойно закрывали свои самолеты с запасом. Ангар считается легким укрытием. А вот ЖБУ с насыпью 1,5-3 метра земли почти не пробивается. Он выдержит удар прямым попаданием таких авиабомб, как ФАБ-100, ФАБ-250. Они не пробивали. Да, есть специальные бетонобойные бомбы и ракеты, но они могли не столько разбить укрытие, сколько запечатать мощные ворота. Они были очень тяжелыми. Каждая створка была по 25-30 тонн минимум», — сказал Владимир Попов. «Сейчас нашему Генеральному штабу и тыловым подразделениям ВВС нужно организовывать строительство таких укрытий на будущее. Обеспечивать основные авиабазы такими укрытиями. Легкими и тяжелыми. Даже может быть подземными укрытиями, которые у нас были в свое время. Мы в подземных хранилищах даже подводные лодки специального назначения прятали. Возможности такие есть, надо этим заниматься. Когда самолет в полете, его проще защитить, чем когда он на стоянке», — добавил генерал-майор в отставке. Но сейчас для защиты самолетов и вертолетов есть два действенных способа, подчеркнул заслуженный военный летчик РФ. «Мы их не должны группировать на местах стоянки. На центрально-заправочных аэродромах или аэродромных эскадрильских стоянках, где они близко находятся, на площадках метров 10-15 крыло от крыла. В таком виде сегодня крайне опасно хранить и обслуживать самолеты. Пусть тогда каждая ракета ATACMS будет гоняться за каждым самолетом или вертолетом. В это плане нужна маскировка. Также нужно менять позицию авиатехники практически ежедневно», — объяснил Попов. «Также важно радиоэлектронное противодействие. Нужно ставить заградительные системы радиоэлектронных станций, которые работали бы в угрожаемый период налета. То есть мы знаем, что пуск уже произведен, так как радиолокационные станции на удалении в 300 километров это могут зафиксировать. Эти пуски производятся по большой высотке и не сразу ложатся на предельно малые высоты. При хорошей автоматизации и слаженной работе взаимодействия систем ПВО и авианаводчиков на передовом рубеже и траектория полета будет примерна ясна», — заключил собеседник агентства. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев тайно получил ракеты большой дальности ATACMS от США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом применении поставленных боеприпасов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил прилеты ATACMS по пригороду Бердянска.