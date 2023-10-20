Заслуженный военный летчик объяснил, как защитить авиабазы РФ от ударов ракет

Железобетонные укрытия на авиабазах позволят сохранить самолеты и вертолеты от ударов ракет и беспилотников. Как рассказал URA.RU заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук Владимир Попов, подобные сооружения широко применялись в советское время.
ВСУ не смогут пробить железобетонные укрытия на авиабазах
«В советский период все западные страны Варшавского договора были укрыты ЖБУ — железобетонными укрытиями. Вот был самолет в ЖБУ или не был — тоже проблема. У нас их было такое количество, что мы спокойно закрывали свои самолеты с запасом. Ангар считается легким укрытием. А вот ЖБУ с насыпью 1,5-3 метра земли почти не пробивается. Он выдержит удар прямым попаданием таких авиабомб, как ФАБ-100, ФАБ-250. Они не пробивали. Да, есть специальные бетонобойные бомбы и ракеты, но они могли не столько разбить укрытие, сколько запечатать мощные ворота. Они были очень тяжелыми. Каждая створка была по 25-30 тонн минимум», — сказал Владимир Попов.
Генштабу РФ необходимо создать ЖБУ
«Сейчас нашему Генеральному штабу и тыловым подразделениям ВВС нужно организовывать строительство таких укрытий на будущее. Обеспечивать основные авиабазы такими укрытиями. Легкими и тяжелыми. Даже может быть подземными укрытиями, которые у нас были в свое время. Мы в подземных хранилищах даже подводные лодки специального назначения прятали. Возможности такие есть, надо этим заниматься. Когда самолет в полете, его проще защитить, чем когда он на стоянке», — добавил генерал-майор в отставке.
Как защитить самолеты и вертолеты РФ сейчас
Но сейчас для защиты самолетов и вертолетов есть два действенных способа, подчеркнул заслуженный военный летчик РФ. «Мы их не должны группировать на местах стоянки. На центрально-заправочных аэродромах или аэродромных эскадрильских стоянках, где они близко находятся, на площадках метров 10-15 крыло от крыла. В таком виде сегодня крайне опасно хранить и обслуживать самолеты. Пусть тогда каждая ракета ATACMS будет гоняться за каждым самолетом или вертолетом. В это плане нужна маскировка. Также нужно менять позицию авиатехники практически ежедневно», — объяснил Попов.
Как защитить самолеты и вертолеты РФ при атаках БПЛА
«Также важно радиоэлектронное противодействие. Нужно ставить заградительные системы радиоэлектронных станций, которые работали бы в угрожаемый период налета. То есть мы знаем, что пуск уже произведен, так как радиолокационные станции на удалении в 300 километров это могут зафиксировать. Эти пуски производятся по большой высотке и не сразу ложатся на предельно малые высоты. При хорошей автоматизации и слаженной работе взаимодействия систем ПВО и авианаводчиков на передовом рубеже и траектория полета будет примерна ясна», — заключил собеседник агентства.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев тайно получил ракеты большой дальности ATACMS от США. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о первом применении поставленных боеприпасов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил прилеты ATACMS по пригороду Бердянска.
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