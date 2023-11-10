Закрытие капсулы времени в Екатеринбурге проведут в приватном формате

Капсулу времени в Екатеринбурге запечатают 15 ноября
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Вскрытие капсулы времени в Музее истории Екатеринбург. Екатеринбург, капсула времени, пушкарев игорь, бурденков евгений, вскрытие капсулы времени
Капсулу будут использовать ту же, что доставали из-под земли 18 августа Фото:

Новую капсулу времени будут запечатывать на Уральском заводе химического машиностроения в Екатеринбурге 15 ноября, однако попасть на столь важное мероприятие смогут лишь избранные. Свидетелями закрытия саркофага станут VIP-гости из администрации и свердловского правительства. Об этом сообщает администрация города.

«15 ноября на предприятии продемонстрируют наполнение капсулы и ее герметизацию. Ожидается участие представителей городских и областных властей», — указано в анонсе мероприятия.

Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо — все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара. Капсулу времени в Екатеринбурге заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих.

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Новую капсулу времени будут запечатывать на Уральском заводе химического машиностроения в Екатеринбурге 15 ноября, однако попасть на столь важное мероприятие смогут лишь избранные. Свидетелями закрытия саркофага станут VIP-гости из администрации и свердловского правительства. Об этом сообщает администрация города. «15 ноября на предприятии продемонстрируют наполнение капсулы и ее герметизацию. Ожидается участие представителей городских и областных властей», — указано в анонсе мероприятия. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо — все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара. Капсулу времени в Екатеринбурге заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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