Закрытие капсулы времени в Екатеринбурге проведут в приватном формате

Капсулу времени в Екатеринбурге запечатают 15 ноября

10 ноября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Капсулу будут использовать ту же, что доставали из-под земли 18 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новую капсулу времени будут запечатывать на Уральском заводе химического машиностроения в Екатеринбурге 15 ноября, однако попасть на столь важное мероприятие смогут лишь избранные. Свидетелями закрытия саркофага станут VIP-гости из администрации и свердловского правительства. Об этом сообщает администрация города. «15 ноября на предприятии продемонстрируют наполнение капсулы и ее герметизацию. Ожидается участие представителей городских и областных властей», — указано в анонсе мероприятия. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо — все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара. Капсулу времени в Екатеринбурге заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих.

Новую капсулу времени будут запечатывать на Уральском заводе химического машиностроения в Екатеринбурге 15 ноября, однако попасть на столь важное мероприятие смогут лишь избранные. Свидетелями закрытия саркофага станут VIP-гости из администрации и свердловского правительства. Об этом сообщает администрация города. «15 ноября на предприятии продемонстрируют наполнение капсулы и ее герметизацию. Ожидается участие представителей городских и областных властей», — указано в анонсе мероприятия. Капсулу времени в Екатеринбурге извлекли из-под земли 18 августа, а спустя 12 дней вскрыли. В ней оказались книги, подшивки газет, сувениры и письмо — все это лишь частично совпало со списком, озвученным музеем до вскрытия саркофага. Позже директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев пояснил, что часть вещей могли не положить из-за политики коммунистической партии. С 13 октября в МИЕ открывается выставка с содержимым резервуара. Капсулу времени в Екатеринбурге заложат под землю днем 18 ноября, на торжественном мероприятии будут ждать всех желающих.