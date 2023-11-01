Из сектора Газа начали выпускать раненых и иностранцев

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Через КПП «Рафах» выпустят 90 раненных палестинцев и около 450 иностранных граждан Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На границе между сектором Газа и Египтом первые иностранцы начали пересекать КПП «Рафах». Будет выпущено порядка 450 иностранных граждан и 90 раненых жителей Палестины. Об этом сообщает «Франс Пресс».

«Египет объявил об открытии терминала КПП „Рафах“. Из Газы пропустят около 90 раненых палестинцев и 450 иностранцев», — говорится в материале.

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На границе между сектором Газа и Египтом первые иностранцы начали пересекать КПП «Рафах». Будет выпущено порядка 450 иностранных граждан и 90 раненых жителей Палестины. Об этом сообщает «Франс Пресс». «Египет объявил об открытии терминала КПП „Рафах“. Из Газы пропустят около 90 раненых палестинцев и 450 иностранцев», — говорится в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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