Из сектора Газа начали выпускать раненых и иностранцев

Через КПП «Рафах» выпустят 90 раненных палестинцев и около 450 иностранных граждан
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На границе между сектором Газа и Египтом первые иностранцы начали пересекать КПП «Рафах». Будет выпущено порядка 450 иностранных граждан и 90 раненых жителей Палестины. Об этом сообщает «Франс Пресс».
«Египет объявил об открытии терминала КПП „Рафах“. Из Газы пропустят около 90 раненых палестинцев и 450 иностранцев», — говорится в материале.
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