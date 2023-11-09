Уволенные сотрудники курганских мэрий нашли работу в Подмосковье

Сразу два бывших курганских чиновника нашли работу в Ленинском городском округе (на фото — Павел Комогоров) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-директор департамента экономического развития мэрии Кургана Павел Комогоров устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа (Московская область). Также в этот округ на пост замглавы администрации и начальника финансово-экономического управления устроилась экс-заммэра Шадринска (Курганская область) по экономике Лариса Колмогорова. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к властям региона.

«Бывший чиновник мэрии Кургана и Саранска Павел Комогоров уехал работать в Московскую область. Он устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа. Также в Подмосковье перебралась экс-чиновница из Шадринска Лариса Колмогорова. Сейчас она работает на посту замглавы администрации-начальника финансово-экономического управления», — рассказал инсайдер. Информация об их трудоустройстве также расположена в списках на сайте мэрии Ленинского округа.

Ранее URA.RU писало, что Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Сообщалось, что он работал там с октября 2021 года. Также сообщалось, что в администрации Шадринска у главы города Виктора Ермишкина появился новый заместитель по экономике Елена Насонова. В 2020 году она сменила на посту Ларису Колмогорову.