09 ноября 2023

Уволенные сотрудники курганских мэрий нашли работу в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Курганской городской Думы. Курган., комогоров павел
Сразу два бывших курганских чиновника нашли работу в Ленинском городском округе (на фото — Павел Комогоров) Фото:

Экс-директор департамента экономического развития мэрии Кургана Павел Комогоров устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа (Московская область). Также в этот округ на пост замглавы администрации и начальника финансово-экономического управления устроилась экс-заммэра Шадринска (Курганская область) по экономике Лариса Колмогорова. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к властям региона.

«Бывший чиновник мэрии Кургана и Саранска Павел Комогоров уехал работать в Московскую область. Он устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа. Также в Подмосковье перебралась экс-чиновница из Шадринска Лариса Колмогорова. Сейчас она работает на посту замглавы администрации-начальника финансово-экономического управления», — рассказал инсайдер. Информация об их трудоустройстве также расположена в списках на сайте мэрии Ленинского округа.

Ранее URA.RU писало, что Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Сообщалось, что он работал там с октября 2021 года. Также сообщалось, что в администрации Шадринска у главы города Виктора Ермишкина появился новый заместитель по экономике Елена Насонова. В 2020 году она сменила на посту Ларису Колмогорову.

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Экс-директор департамента экономического развития мэрии Кургана Павел Комогоров устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа (Московская область). Также в этот округ на пост замглавы администрации и начальника финансово-экономического управления устроилась экс-заммэра Шадринска (Курганская область) по экономике Лариса Колмогорова. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к властям региона. «Бывший чиновник мэрии Кургана и Саранска Павел Комогоров уехал работать в Московскую область. Он устроился на должность замначальника управления образования администрации Ленинского городского округа. Также в Подмосковье перебралась экс-чиновница из Шадринска Лариса Колмогорова. Сейчас она работает на посту замглавы администрации-начальника финансово-экономического управления», — рассказал инсайдер. Информация об их трудоустройстве также расположена в списках на сайте мэрии Ленинского округа. Ранее URA.RU писало, что Комогоров стал заместителем главы Саранска (Республика Мордовия). Сообщалось, что он работал там с октября 2021 года. Также сообщалось, что в администрации Шадринска у главы города Виктора Ермишкина появился новый заместитель по экономике Елена Насонова. В 2020 году она сменила на посту Ларису Колмогорову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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