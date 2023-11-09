В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом среди детей

10 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Тюменской области зарегистрировано три случая гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени нет вспышек заболеваемости гриппом среди детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Тюменской области зарегистрировано три случая гриппа. «На 44 неделе (с 30 октября по 5 ноября) на территории Тюменской области зарегистрировано 3 случая гриппа А, это первые находки в нашем субъекте. В 2022 году первые случаи гриппа были зарегистрированы в сентябре. Вспышки заболеваний среди детей в детских образовательных учреждениях не зарегистрированы», — рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее агентство писало, что в Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. В целях предотвращения распространения вирусных инфекций в ОКБ №2 ввели карантин.

В Тюмени нет вспышек заболеваемости гриппом среди детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Тюменской области зарегистрировано три случая гриппа. «На 44 неделе (с 30 октября по 5 ноября) на территории Тюменской области зарегистрировано 3 случая гриппа А, это первые находки в нашем субъекте. В 2022 году первые случаи гриппа были зарегистрированы в сентябре. Вспышки заболеваний среди детей в детских образовательных учреждениях не зарегистрированы», — рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее агентство писало, что в Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. В целях предотвращения распространения вирусных инфекций в ОКБ №2 ввели карантин.