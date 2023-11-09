В тюменском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом среди детей

В Тюмени нет вспышек заболеваемости гриппом среди детей. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в Тюменской области зарегистрировано три случая гриппа.
«На 44 неделе (с 30 октября по 5 ноября) на территории Тюменской области зарегистрировано 3 случая гриппа А, это первые находки в нашем субъекте. В 2022 году первые случаи гриппа были зарегистрированы в сентябре. Вспышки заболеваний среди детей в детских образовательных учреждениях не зарегистрированы», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее агентство писало, что в Тюменской области выявили первые случаи заболевания гриппом. В целях предотвращения распространения вирусных инфекций в ОКБ №2 ввели карантин.
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