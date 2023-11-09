Депздрав раскрыл, для чего был введен карантин в крупнейшей больнице Тюмени

Карантин в крупнейшей больнице Тюмени является обычной предосторожностью

09 ноября 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени областная больница № 2 ввела меры для предотвращения распространения гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени областная клиническая больница № 2 ввела ограничительные меры в целях предотвращения распространения гриппа и коронавируса. Об этом журналисту URA.RU сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Областная клиническая больница № 2 является стационаром, где в круглосуточном режиме оказывается экстренная помощь при различных заболеваниях. Поэтому были введены мероприятия по ограничению распространения респираторных вирусных инфекций среди пациентов и медицинского персонала», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам пресс-службы депздрава, такая мера считается ежегодной и традиционной с учетом начала эпидемиологического сезона, когда увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией. Там дополнили, что информация также была размещена на досках с целью информирования максимального числа пациентов и их близких.

В Тюмени областная клиническая больница № 2 ввела ограничительные меры в целях предотвращения распространения гриппа и коронавируса. Об этом журналисту URA.RU сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Областная клиническая больница № 2 является стационаром, где в круглосуточном режиме оказывается экстренная помощь при различных заболеваниях. Поэтому были введены мероприятия по ограничению распространения респираторных вирусных инфекций среди пациентов и медицинского персонала», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам пресс-службы депздрава, такая мера считается ежегодной и традиционной с учетом начала эпидемиологического сезона, когда увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией. Там дополнили, что информация также была размещена на досках с целью информирования максимального числа пациентов и их близких.