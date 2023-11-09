Депздрав раскрыл, для чего был введен карантин в крупнейшей больнице Тюмени

Карантин в крупнейшей больнице Тюмени является обычной предосторожностью
© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2, скорая помошь
В Тюмени областная больница № 2 ввела меры для предотвращения распространения гриппа Фото:

В Тюмени областная клиническая больница № 2 ввела ограничительные меры в целях предотвращения распространения гриппа и коронавируса. Об этом журналисту URA.RU сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Областная клиническая больница № 2 является стационаром, где в круглосуточном режиме оказывается экстренная помощь при различных заболеваниях. Поэтому были введены мероприятия по ограничению распространения респираторных вирусных инфекций среди пациентов и медицинского персонала», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU.

По словам пресс-службы депздрава, такая мера считается ежегодной и традиционной с учетом начала эпидемиологического сезона, когда увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией. Там дополнили, что информация также была размещена на досках с целью информирования максимального числа пациентов и их близких.

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В Тюмени областная клиническая больница № 2 ввела ограничительные меры в целях предотвращения распространения гриппа и коронавируса. Об этом журналисту URA.RU сообщали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «Областная клиническая больница № 2 является стационаром, где в круглосуточном режиме оказывается экстренная помощь при различных заболеваниях. Поэтому были введены мероприятия по ограничению распространения респираторных вирусных инфекций среди пациентов и медицинского персонала», — рассказали в пресс-службе депздрава журналисту URA.RU. По словам пресс-службы депздрава, такая мера считается ежегодной и традиционной с учетом начала эпидемиологического сезона, когда увеличивается заболеваемость вирусными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией. Там дополнили, что информация также была размещена на досках с целью информирования максимального числа пациентов и их близких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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