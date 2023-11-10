Помощников депутата Госдумы Бурматова, разгромивших офис ЕР в Челябинске, исключили из политсовета

Из политсовета в Челябинске исключили единоросов, разгромивших партийный офис

10 ноября 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Максим Романов просил оставить его в политсовете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На заседании политсовета «Единой России» Металлургического района Челябинска 10 ноября из политсовета исключили депутата заксобрания области Максима Романова, а также депутатов Металлургического райсовета Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Все трое являются помощниками депутата Госдумы Владимира Бурматова. Поводом для таких мер стала история с вывозом мебели и оргтехники из районного партийного офиса. Эту информацию URA.RU подтвердили в политсовете. «Романов, Мальцев и Астафьев исключены за дестабилизацию партийной обстановки. Кроме того, они не платили партвзносы. Также исключена помощник депутата гордумы Юрия Панова Юлия Дмитриева. Сразу после голосования всех четверых выгнали из зала», — сообщили URA.RU в политсовете. Ранее областное отделение ЕР рекомендовало исключить не только Романова, Мальцева и Астафьева, но также и Панова. Но Панов на заседании не присутствовал. Он перестал выходить на связь после того, как его вызывали на допрос в СКР по уголовным делам в МУП «ПОВВ». Секретарь Металлургического отделения, глава района Сергей Кочетков предложил вопрос о Панове отложить. Как сообщил URA.RU один из участников заседания, Романов просил не исключать его из партии, но к его просьбе не прислушались. Из помещений исполкома и общественной приемной Металлургического МО партии 5 августа была вывезена вся мебель и оргтехника. Исходя из видеозаписи, вывозом занимались члены политсовета местного отделения партии: Романов, Мальцев и Астафьев. Также в вывозе техники участвовала и Дмитриева. В офисе оставили только портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. Мебель и оргтехнику, купленную на партвзносы, увезли к Романову. Романов, Панов, Мальцев и Астафьев входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, позже сообщил URA.RU, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства Панова, и теперь они вернулись к владельцу. По словам Астафьева, все отделение партии в Металлургическом районе, несколько лет содержалось за счет Панова. В областном отделении ЕР URA.RU заявили, что деятельность партийного офиса финансировалась партией, а не Пановым и никто не имел права опустошать офис. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заседании политсовета «Единой России» Металлургического района Челябинска 10 ноября из политсовета исключили депутата заксобрания области Максима Романова, а также депутатов Металлургического райсовета Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Все трое являются помощниками депутата Госдумы Владимира Бурматова. Поводом для таких мер стала история с вывозом мебели и оргтехники из районного партийного офиса. Эту информацию URA.RU подтвердили в политсовете. «Романов, Мальцев и Астафьев исключены за дестабилизацию партийной обстановки. Кроме того, они не платили партвзносы. Также исключена помощник депутата гордумы Юрия Панова Юлия Дмитриева. Сразу после голосования всех четверых выгнали из зала», — сообщили URA.RU в политсовете. Ранее областное отделение ЕР рекомендовало исключить не только Романова, Мальцева и Астафьева, но также и Панова. Но Панов на заседании не присутствовал. Он перестал выходить на связь после того, как его вызывали на допрос в СКР по уголовным делам в МУП «ПОВВ». Секретарь Металлургического отделения, глава района Сергей Кочетков предложил вопрос о Панове отложить. Как сообщил URA.RU один из участников заседания, Романов просил не исключать его из партии, но к его просьбе не прислушались. Из помещений исполкома и общественной приемной Металлургического МО партии 5 августа была вывезена вся мебель и оргтехника. Исходя из видеозаписи, вывозом занимались члены политсовета местного отделения партии: Романов, Мальцев и Астафьев. Также в вывозе техники участвовала и Дмитриева. В офисе оставили только портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. Мебель и оргтехнику, купленную на партвзносы, увезли к Романову. Романов, Панов, Мальцев и Астафьев входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова. Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, позже сообщил URA.RU, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства Панова, и теперь они вернулись к владельцу. По словам Астафьева, все отделение партии в Металлургическом районе, несколько лет содержалось за счет Панова. В областном отделении ЕР URA.RU заявили, что деятельность партийного офиса финансировалась партией, а не Пановым и никто не имел права опустошать офис.