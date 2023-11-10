Помощников депутата Госдумы Бурматова, разгромивших офис ЕР в Челябинске, исключили из политсовета

На заседании политсовета «Единой России» Металлургического района Челябинска 10 ноября из политсовета исключили депутата заксобрания области Максима Романова, а также депутатов Металлургического райсовета Олега Мальцева и Сергея Астафьева. Все трое являются помощниками депутата Госдумы Владимира Бурматова. Поводом для таких мер стала история с вывозом мебели и оргтехники из районного партийного офиса. Эту информацию URA.RU подтвердили в политсовете.
«Романов, Мальцев и Астафьев исключены за дестабилизацию партийной обстановки. Кроме того, они не платили партвзносы. Также исключена помощник депутата гордумы Юрия Панова Юлия Дмитриева. Сразу после голосования всех четверых выгнали из зала», — сообщили URA.RU в политсовете.
Ранее областное отделение ЕР рекомендовало исключить не только Романова, Мальцева и Астафьева, но также и Панова. Но Панов на заседании не присутствовал. Он перестал выходить на связь после того, как его вызывали на допрос в СКР по уголовным делам в МУП «ПОВВ». Секретарь Металлургического отделения, глава района Сергей Кочетков предложил вопрос о Панове отложить. Как сообщил URA.RU один из участников заседания, Романов просил не исключать его из партии, но к его просьбе не прислушались.
Из помещений исполкома и общественной приемной Металлургического МО партии 5 августа была вывезена вся мебель и оргтехника. Исходя из видеозаписи, вывозом занимались члены политсовета местного отделения партии: Романов, Мальцев и Астафьев. Также в вывозе техники участвовала и Дмитриева. В офисе оставили только портреты президента РФ Владимира Путина и губернатора Алексея Текслера. Мебель и оргтехнику, купленную на партвзносы, увезли к Романову. Романов, Панов, Мальцев и Астафьев входят в пул депутата Госдумы Владимира Бурматова.
Астафьев, ранее возглавлявший Металлургическое отделение ЕР, позже сообщил URA.RU, что вся мебель и оргтехника была закуплена на личные средства Панова, и теперь они вернулись к владельцу. По словам Астафьева, все отделение партии в Металлургическом районе, несколько лет содержалось за счет Панова. В областном отделении ЕР URA.RU заявили, что деятельность партийного офиса финансировалась партией, а не Пановым и никто не имел права опустошать офис.
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