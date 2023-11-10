Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан получил новое ранение в зоне спецоперации РФ на Украине. Сейчас он проходит реабилитацию в московском специализированном госпитале. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях
«На днях вернулся из центрального военно-клинического госпиталя им. А.А.Вишневского, в который после очередного боевого ранения на СВО был доставлен мой сын Руслан. Еще 2 ноября во время выполнения боевых задач под Краматорском Руслан вместе со своими боевыми товарищами попал под обстрел. Ему повезло. Он выжил», — написал Билалов на странице во «ВКонтакте».
Сначала Руслана доставили в белгородский госпиталь — «нашпигованного осколками и с серьезным ранением в глаз». «Впереди предстоят еще долгие операции [в Москве]», — добавил чиновник.
Руслана Билалова мобилизовали осенью 2022-го, его отец тогда был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре.
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