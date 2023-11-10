Сына советника Куйвашева ранили на СВО. Фото

11 ноября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Руслан Билалов на фронте с осени 2022-го Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан получил новое ранение в зоне спецоперации РФ на Украине. Сейчас он проходит реабилитацию в московском специализированном госпитале. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях «На днях вернулся из центрального военно-клинического госпиталя им. А.А.Вишневского, в который после очередного боевого ранения на СВО был доставлен мой сын Руслан. Еще 2 ноября во время выполнения боевых задач под Краматорском Руслан вместе со своими боевыми товарищами попал под обстрел. Ему повезло. Он выжил», — написал Билалов на странице во «ВКонтакте». Сначала Руслана доставили в белгородский госпиталь — «нашпигованного осколками и с серьезным ранением в глаз». «Впереди предстоят еще долгие операции [в Москве]», — добавил чиновник. Руслана Билалова мобилизовали осенью 2022-го, его отец тогда был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре. Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id426779988?w=wall426779988_2964%2Fall

Сын Сайгида Билалова — бывшего мэра Алапаевска, советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслан получил новое ранение в зоне спецоперации РФ на Украине. Сейчас он проходит реабилитацию в московском специализированном госпитале. Об этом Билалов-старший рассказал в соцсетях «На днях вернулся из центрального военно-клинического госпиталя им. А.А.Вишневского, в который после очередного боевого ранения на СВО был доставлен мой сын Руслан. Еще 2 ноября во время выполнения боевых задач под Краматорском Руслан вместе со своими боевыми товарищами попал под обстрел. Ему повезло. Он выжил», — написал Билалов на странице во «ВКонтакте». Сначала Руслана доставили в белгородский госпиталь — «нашпигованного осколками и с серьезным ранением в глаз». «Впереди предстоят еще долгие операции [в Москве]», — добавил чиновник. Руслана Билалова мобилизовали осенью 2022-го, его отец тогда был мэром. В октябре Руслан попал под обстрел БПЛА и чудом остался жив. На передовую он вернулся уже в декабре.