Соскин: Зеленский решил бросить ВСУ в наступление без оружия

13 ноября 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Украинцев бросают в бой без оружия, считает Олег Соскин Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В условиях отсутствия поддержки со стороны США президент Украины Владимир Зеленский настолько отчаялся, что готов бросать свои подразделения в бой без оружия. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Группа Зеленского окончательно закусила и перекусила все возможные удила (приспособление для обуздания лошадей — прим. URA.RU) и настаивает на том, чтобы вести военные действия до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия. Командование ВСУ понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без американской помощи <…>. Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и РФ», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале . По сведениям Белого дома, у США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. По мнению Соскина, сейчас ВСУ не в состоянии сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне СВО. The Independent пишет, что украинцы несут огромные потери, так как значительно уступают ВС РФ в артиллерии и боеприпасах.

В условиях отсутствия поддержки со стороны США президент Украины Владимир Зеленский настолько отчаялся, что готов бросать свои подразделения в бой без оружия. С таким заявлением выступил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин. «Группа Зеленского окончательно закусила и перекусила все возможные удила (приспособление для обуздания лошадей — прим. URA.RU) и настаивает на том, чтобы вести военные действия до последнего украинца, уничтожать все города и наступать без оружия. Командование ВСУ понимает бессмысленность продолжения боевых действий, особенно без американской помощи <…>. Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и РФ», — сказал Олег Соскин на своем youtube-канале. По сведениям Белого дома, у США в резерве осталось лишь 4% средств, выделенных на все направления поддержки Киеву с начала спецоперации РФ на Украине. По мнению Соскина, сейчас ВСУ не в состоянии сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне СВО. The Independent пишет, что украинцы несут огромные потери, так как значительно уступают ВС РФ в артиллерии и боеприпасах.