Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале.
«Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами — прим. URA.RU)», — рассказал Соскин в своем блоге.
Соскин отметил, что ВСУ потеряли убитыми уже 200 тысяч человек за период боевых действий. Он добавил, что украинское командование посылает солдат на убой в самое пекло без достаточного вооружения.
Ранее Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. По данным американской разведки, битвы ВСУ и российской армией оказывают «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы».
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