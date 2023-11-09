Соскин: армия РФ скоро прорвет фронт в зоне СВО

10 ноября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Российские войска готовы прорвать фронт в зоне спецоперации Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале. «Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами — прим. URA.RU)», — рассказал Соскин в своем блоге. Соскин отметил, что ВСУ потеряли убитыми уже 200 тысяч человек за период боевых действий. Он добавил, что украинское командование посылает солдат на убой в самое пекло без достаточного вооружения. Ранее Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. По данным американской разведки, битвы ВСУ и российской армией оказывают «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале. «Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами — прим. URA.RU)», — рассказал Соскин в своем блоге. Соскин отметил, что ВСУ потеряли убитыми уже 200 тысяч человек за период боевых действий. Он добавил, что украинское командование посылает солдат на убой в самое пекло без достаточного вооружения. Ранее Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. По данным американской разведки, битвы ВСУ и российской армией оказывают «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы».