09 ноября 2023

Соскин: армия РФ скоро прорвет фронт в зоне СВО

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Попытка захвата резиденции Рината Ахметова. Донецк. Украина , автомат, военные, триколор, флаг россии, солдат
Российские войска готовы прорвать фронт в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале.

«Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами — прим. URA.RU)», — рассказал Соскин в своем блоге.

Соскин отметил, что ВСУ потеряли убитыми уже 200 тысяч человек за период боевых действий. Он добавил, что украинское командование посылает солдат на убой в самое пекло без достаточного вооружения.

Ранее Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. По данным американской разведки, битвы ВСУ и российской армией оказывают «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии больше сдерживать российские войска, которые скоро прорвут фронт в зоне спецоперации. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем youtube-канале. «Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не может сделать. Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит (россиянами — прим. URA.RU)», — рассказал Соскин в своем блоге. Соскин отметил, что ВСУ потеряли убитыми уже 200 тысяч человек за период боевых действий. Он добавил, что украинское командование посылает солдат на убой в самое пекло без достаточного вооружения. Ранее Вооруженные силы Украины понесли огромные потери, так как значительно уступают России в артиллерии и боеприпасах. По данным американской разведки, битвы ВСУ и российской армией оказывают «серьезное деморализующее воздействие на украинские силы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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