Фестиваль магии в Перми состоялся несмотря на официальную отмену

Мастерская «Две метлы» отметила юбилей в кругу друзей и без неприятностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми фестиваль магии прошел в минувшие выходные, хотя организаторы объявляли о его отмене из-за давления представителей Русской православной церкви. Как выяснило URA.RU, пост в соцсети «ВКонтакте» о том, что мероприятие не состоится, был лишь уловкой. Вся координация праздника велась в закрытых чатах и в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По окончании фестиваля его участники и организаторы делятся впечатлениями и фото с праздника.

«Это был невероятный праздник! Благодарю всех участников, помощников и Высшие Силы!», — пишет создатель эзотерической мастерской «Две метлы» Ольга. На странице мастерской организаторы фестиваля выражают благодарность РПЦ: «Спасибо РПЦ. На такую рекламу, которую нам сделали в эти дни, мы никогда бы не заработали».

О проведении фестиваля магии, приуроченного к пятилетию мастерской «Две метлы», организаторы объявили в конце октября. Против праздника и деятельности эзотериков выступил настоятель Петропавловского собора Перми иерей Сергий Кармашев. По его мнению, их работа попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих. В ответ маги заявили, что законов не нарушают, и призвали православных к миру. А вечером 10 ноября на их странице в соцсети «ВКонтакте» появился короткий пост об отмене мероприятия.