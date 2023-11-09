Пермские маги ответили на обвинения православного священника

Организаторы пермского фестиваля магии призвали православных к миру и свету

09 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Фестиваль магии состоится, заявили организаторы Фото: Николай Нетунаев © URA.RU В пермской эзотерической мастерской «Две метлы» не намерены отменять фестиваль магии, против которого выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев. Организаторы праздника в ответ на запрос URA.RU ответили, что законов не нарушают, а священнику могут только посочувствовать. «Батюшка клевещет, нарушая законы божьи, подстрекает прихожан на агрессивное поведение, выдает желаемое за действительность, наверно только можно посочувствовать ему. По факту, мы ничего запрещенного законом не делаем, Конституцией разрешено верить в любого бога, не только в православного», — заявили в мастерской «Две метлы». По словам организаторов фестиваля, в обращении Кармашева «нет ни слова правды». А сам он должен «призывать прихожан к миру и свету, а не к линчеванию». Ранее URA.RU рассказывало, что фестиваль магии планируется провести в Перми 10—12 ноября. Не допустить его проведения и закрыть мастерскую «Две метлы» потребовал настоятель Петропавловского собора. Он заявил, что заведение открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, а его деятельность попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих.

В пермской эзотерической мастерской «Две метлы» не намерены отменять фестиваль магии, против которого выступил настоятель Петропавловского собора иерей Сергий Кармашев. Организаторы праздника в ответ на запрос URA.RU ответили, что законов не нарушают, а священнику могут только посочувствовать. «Батюшка клевещет, нарушая законы божьи, подстрекает прихожан на агрессивное поведение, выдает желаемое за действительность, наверно только можно посочувствовать ему. По факту, мы ничего запрещенного законом не делаем, Конституцией разрешено верить в любого бога, не только в православного», — заявили в мастерской «Две метлы». По словам организаторов фестиваля, в обращении Кармашева «нет ни слова правды». А сам он должен «призывать прихожан к миру и свету, а не к линчеванию». Ранее URA.RU рассказывало, что фестиваль магии планируется провести в Перми 10—12 ноября. Не допустить его проведения и закрыть мастерскую «Две метлы» потребовал настоятель Петропавловского собора. Он заявил, что заведение открыто позиционирует себя как сообщество ведьм и колдунов, а его деятельность попадает под уголовную статью об оскорблении чувств верующих.