13 ноября 2023

Из Тюмени на экспорт не выпустили 30 тысяч тонн зерна

Россельхознадзор задержал отправку почти 200 партий экспортного зерна из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, грузовик, зерно, агро, агро ферма, фура с зерном
193 партии зерна и продуктов его переработки задержаны из-за нарушений оформления ветеринарных документов Фото:

Тюменские компании не смогли отправить на экспорт почти 30 тысяч тонн зерна и продуктов переработки. 193 партии остановлены Россельхознадзором из-за нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает региональная пресс-служба ведомства.

«Выявлено 193 случая вывоза зерна с использованием неверно оформленных сопроводительных документов по идентификации зерна. Все партии весом 29476 тонн предназначались для экспорта в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, самые частые нарушения при оформлении зерна на экспорт — ошибки в датах регистрации деклараций, неверные адреса отгрузки, неверное наименование получателя. Так же часто документы не содержат результаты всех необходимых исследований на паразитов и ядохимикаты.

Отмечается также, что в 2023 году нарушения при отправке зерна на экспорт допускают не только фермерские хозяйства. В частности, в список получившик предупреждения компаний попали ООО «Ишимский КХП», ООО «Сельхозинтеграция» и ЗАО «АК «Маяк».

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Тюменские компании не смогли отправить на экспорт почти 30 тысяч тонн зерна и продуктов переработки. 193 партии остановлены Россельхознадзором из-за нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает региональная пресс-служба ведомства. «Выявлено 193 случая вывоза зерна с использованием неверно оформленных сопроводительных документов по идентификации зерна. Все партии весом 29476 тонн предназначались для экспорта в Республику Казахстан», — говорится в сообщении. Как пояснили в ведомстве, самые частые нарушения при оформлении зерна на экспорт — ошибки в датах регистрации деклараций, неверные адреса отгрузки, неверное наименование получателя. Так же часто документы не содержат результаты всех необходимых исследований на паразитов и ядохимикаты. Отмечается также, что в 2023 году нарушения при отправке зерна на экспорт допускают не только фермерские хозяйства. В частности, в список получившик предупреждения компаний попали ООО «Ишимский КХП», ООО «Сельхозинтеграция» и ЗАО «АК «Маяк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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