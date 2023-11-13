Из Тюмени на экспорт не выпустили 30 тысяч тонн зерна

Тюменские компании не смогли отправить на экспорт почти 30 тысяч тонн зерна и продуктов переработки. 193 партии остановлены Россельхознадзором из-за нарушения при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов, сообщает региональная пресс-служба ведомства.
«Выявлено 193 случая вывоза зерна с использованием неверно оформленных сопроводительных документов по идентификации зерна. Все партии весом 29476 тонн предназначались для экспорта в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, самые частые нарушения при оформлении зерна на экспорт — ошибки в датах регистрации деклараций, неверные адреса отгрузки, неверное наименование получателя. Так же часто документы не содержат результаты всех необходимых исследований на паразитов и ядохимикаты.
Отмечается также, что в 2023 году нарушения при отправке зерна на экспорт допускают не только фермерские хозяйства. В частности, в список получившик предупреждения компаний попали ООО «Ишимский КХП», ООО «Сельхозинтеграция» и ЗАО «АК «Маяк».
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