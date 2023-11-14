Подаренная Шумковым машина помогла бойцам в зоне СВО. Видео

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Бойцы из зоны СВО поблагодарили губернатора Шумкова за подаренный автомобиль УАЗ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы из казачьего отряда «Гребенской» поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за подаренный автомобиль УАЗ. По словам бойцов, машина на фронте уже помогла им перевести тонны грузов и продуктов. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков.

«Эту машину мы пригнали бойцам еще в конце лета, когда у них только формировался отряд. Это был самый первый и необходимый для казаков автомобиль. За это время он уже им хорошо помог на фронте. На УАЗе военные перевезли тонны грузов, продуктов. Помогает в перевозке личного состава. Поэтому наши добровольцы безусловно благодарны нашему главе Вадиму Михайловичу за такую помощь на передовой», — рассказал Пылков, который лично участвовал в отправке автомобиля из Кургана в зону спецоперации.

Глава региона Вадим Шумков и правительство региона регулярно поддерживает участников спецоперации. Бойцов снабжают на фронте всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до спецоборудования, инструментов и автомобилей. Глава региона неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными бойцами. Также в Курганской области по поручению губернатора оказывается всесторонняя поддержка семей участников СВО.

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Добровольцы из казачьего отряда «Гребенской» поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за подаренный автомобиль УАЗ. По словам бойцов, машина на фронте уже помогла им перевести тонны грузов и продуктов. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков. «Эту машину мы пригнали бойцам еще в конце лета, когда у них только формировался отряд. Это был самый первый и необходимый для казаков автомобиль. За это время он уже им хорошо помог на фронте. На УАЗе военные перевезли тонны грузов, продуктов. Помогает в перевозке личного состава. Поэтому наши добровольцы безусловно благодарны нашему главе Вадиму Михайловичу за такую помощь на передовой», — рассказал Пылков, который лично участвовал в отправке автомобиля из Кургана в зону спецоперации. Глава региона Вадим Шумков и правительство региона регулярно поддерживает участников спецоперации. Бойцов снабжают на фронте всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до спецоборудования, инструментов и автомобилей. Глава региона неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными бойцами. Также в Курганской области по поручению губернатора оказывается всесторонняя поддержка семей участников СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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