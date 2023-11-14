Добровольцы из казачьего отряда «Гребенской» поблагодарили губернатора Курганской области Вадима Шумкова за подаренный автомобиль УАЗ. По словам бойцов, машина на фронте уже помогла им перевести тонны грузов и продуктов. Об этом URA.RU сообщил участник СВО Александр Пылков.
«Эту машину мы пригнали бойцам еще в конце лета, когда у них только формировался отряд. Это был самый первый и необходимый для казаков автомобиль. За это время он уже им хорошо помог на фронте. На УАЗе военные перевезли тонны грузов, продуктов. Помогает в перевозке личного состава. Поэтому наши добровольцы безусловно благодарны нашему главе Вадиму Михайловичу за такую помощь на передовой», — рассказал Пылков, который лично участвовал в отправке автомобиля из Кургана в зону спецоперации.
Глава региона Вадим Шумков и правительство региона регулярно поддерживает участников спецоперации. Бойцов снабжают на фронте всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до спецоборудования, инструментов и автомобилей. Глава региона неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными бойцами. Также в Курганской области по поручению губернатора оказывается всесторонняя поддержка семей участников СВО.
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