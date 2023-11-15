Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Дания намерена проверять российские танкеры с нефтью Фото:
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Дания будет проверять и, предположительно, блокировать нефтяные российские танкеры, проходящие через ее воды. Об этом сообщает источник из Евросоюза.

«Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды», — сообщают авторы Financial Times, ссылаясь на источник из ЕС. Отмечается, что союз намерен обеспечить сохранение ценового потолка на нефть из РФ.

В начале 2023 года ЕС ввел эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России и установил потолок цен на них. При этом ценовой потолок не соблюдался, поэтому США обещали обеспечить соблюдение продажи российской нефти пл цене 60 долларов за баррель и принять другие меры.

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Дания будет проверять и, предположительно, блокировать нефтяные российские танкеры, проходящие через ее воды. Об этом сообщает источник из Евросоюза. «Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды», — сообщают авторы Financial Times, ссылаясь на источник из ЕС. Отмечается, что союз намерен обеспечить сохранение ценового потолка на нефть из РФ. В начале 2023 года ЕС ввел эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России и установил потолок цен на них. При этом ценовой потолок не соблюдался, поэтому США обещали обеспечить соблюдение продажи российской нефти пл цене 60 долларов за баррель и принять другие меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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