Financial Times: Дания будет блокировать танкеры с российской нефтью

15 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Дания намерена проверять российские танкеры с нефтью Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Дания будет проверять и, предположительно, блокировать нефтяные российские танкеры, проходящие через ее воды. Об этом сообщает источник из Евросоюза. «Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды», — сообщают авторы Financial Times, ссылаясь на источник из ЕС. Отмечается, что союз намерен обеспечить сохранение ценового потолка на нефть из РФ. В начале 2023 года ЕС ввел эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России и установил потолок цен на них. При этом ценовой потолок не соблюдался, поэтому США обещали обеспечить соблюдение продажи российской нефти пл цене 60 долларов за баррель и принять другие меры.

Дания будет проверять и, предположительно, блокировать нефтяные российские танкеры, проходящие через ее воды. Об этом сообщает источник из Евросоюза. «Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды», — сообщают авторы Financial Times, ссылаясь на источник из ЕС. Отмечается, что союз намерен обеспечить сохранение ценового потолка на нефть из РФ. В начале 2023 года ЕС ввел эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России и установил потолок цен на них. При этом ценовой потолок не соблюдался, поэтому США обещали обеспечить соблюдение продажи российской нефти пл цене 60 долларов за баррель и принять другие меры.