Глава курганского избиркома Скиндерев встретился с Путиным

Роман Скиндерев (в центре на фото) посетил встречу ЦИК с Путиным
Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев принял участие во встрече председателей комиссий всех регионов РФ с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.
«В резиденции в Ново-Огарево прошла встреча с членами и региональными главами ЦИК. На мероприятии присутствовал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев», — передает корреспондент URA.RU.
URA.RU направило запрос в пресс-службу областного избиркома, чтобы выяснить подробности встречи. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.
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