15 ноября 2023

Глава курганского избиркома Скиндерев встретился с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва
Роман Скиндерев (в центре на фото) посетил встречу ЦИК с Путиным Фото:

Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев принял участие во встрече председателей комиссий всех регионов РФ с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии.

«В резиденции в Ново-Огарево прошла встреча с членами и региональными главами ЦИК. На мероприятии присутствовал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев», — передает корреспондент URA.RU.

URA.RU направило запрос в пресс-службу областного избиркома, чтобы выяснить подробности встречи. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.

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Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев принял участие во встрече председателей комиссий всех регионов РФ с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В резиденции в Ново-Огарево прошла встреча с членами и региональными главами ЦИК. На мероприятии присутствовал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев», — передает корреспондент URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного избиркома, чтобы выяснить подробности встречи. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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