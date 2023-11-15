Глава курганского избиркома Скиндерев встретился с Путиным

16 ноября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Роман Скиндерев (в центре на фото) посетил встречу ЦИК с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев принял участие во встрече председателей комиссий всех регионов РФ с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В резиденции в Ново-Огарево прошла встреча с членами и региональными главами ЦИК. На мероприятии присутствовал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев», — передает корреспондент URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного избиркома, чтобы выяснить подробности встречи. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.

Глава избиркома Курганской области Роман Скиндерев принял участие во встрече председателей комиссий всех регионов РФ с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «В резиденции в Ново-Огарево прошла встреча с членами и региональными главами ЦИК. На мероприятии присутствовал председатель курганского избиркома Роман Скиндерев», — передает корреспондент URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного избиркома, чтобы выяснить подробности встречи. На момент публикации ответ не поступил. Информация дополнится после получения комментария.