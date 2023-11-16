Новый мэр Перми Соснин в Екатеринбурге похвастался наземным метро

16 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Пермское наземное метро будет развиваться, считает Эдуард Соснин Фото: Сергей Русанов © URA.RU У пермского наземного метро большие перспективы. Об этом заявил новый мэр Перми Эдуард Соснин. Чиновник рассказал о преимуществах транспортного проекта в Екатеринбурге, где 16 ноября открылся VII Общероссийский форум «Города России: новые рубежи», передает корреспондент URA.RU. Так, Соснин пояснил участникам форума, что долгие годы в Перми обсуждалась идея строительства подземного метро, но от нее пришлось отказаться, поскольку это «очень дорого, а перспективы непонятны». «Именно поэтому было решено использовать ветку железной дороги, для того чтобы запустить „Ласточки“. Сейчас шесть „Ласточек“ ходят с интервалом движения 35 минут по двум берегам города Пермь. Пассажиропоток за этот год составил в пределах 350 тысяч человек. Не такой большой, но перспективы достаточно хорошие, учитывая, что мы еще будем развивать радиальные маршруты, которые будут направлены вглубь города и города-спутники Перми», — пояснил Соснин. Первые скоростные электрички пошли по наземному метро в 2020 году. В 2021 году краевые власти откорректировали схему наземного метро, включив в нее дополнительные направления — «Пермские диаметры». Они связали кольцевой маршрут с отдаленными микрорайонами города и Краснокамском. Также планируется продлить маршрут наземного метро до выезда с промузла «Осенцы», где сейчас строится автомобильная транспортная развязка. Весь транспортный проект реализуется в два этапа и рассчитан на период до 2030 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У пермского наземного метро большие перспективы. Об этом заявил новый мэр Перми Эдуард Соснин. Чиновник рассказал о преимуществах транспортного проекта в Екатеринбурге, где 16 ноября открылся VII Общероссийский форум «Города России: новые рубежи», передает корреспондент URA.RU. Так, Соснин пояснил участникам форума, что долгие годы в Перми обсуждалась идея строительства подземного метро, но от нее пришлось отказаться, поскольку это «очень дорого, а перспективы непонятны». «Именно поэтому было решено использовать ветку железной дороги, для того чтобы запустить „Ласточки“. Сейчас шесть „Ласточек“ ходят с интервалом движения 35 минут по двум берегам города Пермь. Пассажиропоток за этот год составил в пределах 350 тысяч человек. Не такой большой, но перспективы достаточно хорошие, учитывая, что мы еще будем развивать радиальные маршруты, которые будут направлены вглубь города и города-спутники Перми», — пояснил Соснин. Первые скоростные электрички пошли по наземному метро в 2020 году. В 2021 году краевые власти откорректировали схему наземного метро, включив в нее дополнительные направления — «Пермские диаметры». Они связали кольцевой маршрут с отдаленными микрорайонами города и Краснокамском. Также планируется продлить маршрут наземного метро до выезда с промузла «Осенцы», где сейчас строится автомобильная транспортная развязка. Весь транспортный проект реализуется в два этапа и рассчитан на период до 2030 года.