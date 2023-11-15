Курганская прокуратура займется снижением аварийности на зимних трассах

Прокуратура провела совещание, чтобы снизить число аварий зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прокуратуре Курганской области прошло совещание, посвященное снижению аварийности в зимний период на федеральных автодорогах. Участники решили принять меры для снижения количества ДТП на трассах из-за высокого процента смертности и усилить контроль при помощи камер и квадрокоптеров. Об этом информирует сайт областной прокуратуры.

«Прошло межведомственное совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. <…> Особую озабоченность вызывают ДТП на федеральных трассах, процент летального исхода очень высокий», — сообщили в прокуратуре. Основными причинами ДТП зимой является несвоевременная уборка дорог и нарушение ПДД участниками движения в виде выезда на встречную полосу. Для выполнения правил движения необходимо усилить контроль на дорогах при помощи комплексов фото и видеофиксации.

В прокуратуре отметили, что необходимо проверять готовность к сезону ответственных за уборку организаций. «Отмечена положительная тенденция использования беспилотных средств для фиксации административных правонарушений», — сообщили в прокуратуре. Их предложили чаще применять на аварийных участках трасс.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД усилит меры на дорогах в зимний период. Инспекторы собираются предпринять комплекс мер, чтобы снизить смертность на дорогах.