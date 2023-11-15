15 ноября 2023

Курганская прокуратура займется снижением аварийности на зимних трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
Прокуратура провела совещание, чтобы снизить число аварий зимой Фото:

В прокуратуре Курганской области прошло совещание, посвященное снижению аварийности в зимний период на федеральных автодорогах. Участники решили принять меры для снижения количества ДТП на трассах из-за высокого процента смертности и усилить контроль при помощи камер и квадрокоптеров. Об этом информирует сайт областной прокуратуры.

«Прошло межведомственное совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. <…> Особую озабоченность вызывают ДТП на федеральных трассах, процент летального исхода очень высокий», — сообщили в прокуратуре. Основными причинами ДТП зимой является несвоевременная уборка дорог и нарушение ПДД участниками движения в виде выезда на встречную полосу. Для выполнения правил движения необходимо усилить контроль на дорогах при помощи комплексов фото и видеофиксации.

В прокуратуре отметили, что необходимо проверять готовность к сезону ответственных за уборку организаций. «Отмечена положительная тенденция использования беспилотных средств для фиксации административных правонарушений», — сообщили в прокуратуре. Их предложили чаще применять на аварийных участках трасс.

Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД усилит меры на дорогах в зимний период. Инспекторы собираются предпринять комплекс мер, чтобы снизить смертность на дорогах.

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В прокуратуре Курганской области прошло совещание, посвященное снижению аварийности в зимний период на федеральных автодорогах. Участники решили принять меры для снижения количества ДТП на трассах из-за высокого процента смертности и усилить контроль при помощи камер и квадрокоптеров. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «Прошло межведомственное совещание по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период. <…> Особую озабоченность вызывают ДТП на федеральных трассах, процент летального исхода очень высокий», — сообщили в прокуратуре. Основными причинами ДТП зимой является несвоевременная уборка дорог и нарушение ПДД участниками движения в виде выезда на встречную полосу. Для выполнения правил движения необходимо усилить контроль на дорогах при помощи комплексов фото и видеофиксации. В прокуратуре отметили, что необходимо проверять готовность к сезону ответственных за уборку организаций. «Отмечена положительная тенденция использования беспилотных средств для фиксации административных правонарушений», — сообщили в прокуратуре. Их предложили чаще применять на аварийных участках трасс. Ранее URA.RU сообщало, что ГИБДД усилит меры на дорогах в зимний период. Инспекторы собираются предпринять комплекс мер, чтобы снизить смертность на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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