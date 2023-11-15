Боец погиб в конце октября в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Стрелок-сапер Егор Ветлугин из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Похороны военнослужащего прошли в Катайском округе.
«Военнослужащий Егор Алексеевич Ветлугин погиб 24 октября в зоне специальной военной операции. На фронт уходил летом 2023 года. Служил на должности стрелком-сапером в штурмовом отделении. Был похоронен в селе Ильинское Катайского округа», — сообщили URA.RU представитель военкомата. Бойцу было 20 лет.
В Курганской области простились с погибшим в зоне СВО Егором Ветлугиным
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