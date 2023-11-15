Боец погиб в конце октября в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Стрелок-сапер Егор Ветлугин из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Похороны военнослужащего прошли в Катайском округе.

«Военнослужащий Егор Алексеевич Ветлугин погиб 24 октября в зоне специальной военной операции. На фронт уходил летом 2023 года. Служил на должности стрелком-сапером в штурмовом отделении. Был похоронен в селе Ильинское Катайского округа», — сообщили URA.RU представитель военкомата. Бойцу было 20 лет.