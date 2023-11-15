15 ноября 2023

Курганский сапер-стрелок погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец погиб в конце октября в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Стрелок-сапер Егор Ветлугин из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Похороны военнослужащего прошли в Катайском округе.

«Военнослужащий Егор Алексеевич Ветлугин погиб 24 октября в зоне специальной военной операции. На фронт уходил летом 2023 года. Служил на должности стрелком-сапером в штурмовом отделении. Был похоронен в селе Ильинское Катайского округа», — сообщили URA.RU представитель военкомата. Бойцу было 20 лет.

В Курганской области простились с погибшим в зоне СВО Егором Ветлугиным
В Курганской области простились с погибшим в зоне СВО Егором Ветлугиным
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Стрелок-сапер Егор Ветлугин из Курганской области погиб в ходе боевых действий в зоне спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. Похороны военнослужащего прошли в Катайском округе. «Военнослужащий Егор Алексеевич Ветлугин погиб 24 октября в зоне специальной военной операции. На фронт уходил летом 2023 года. Служил на должности стрелком-сапером в штурмовом отделении. Был похоронен в селе Ильинское Катайского округа», — сообщили URA.RU представитель военкомата. Бойцу было 20 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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