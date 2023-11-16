В Тюмени вырастет стоимость фейерверков

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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
Стоимость фейерверков к новогодним праздникам возрастет в среднем на 5% Фото:

В Тюмени в канун новогодних праздников вырастет стоимость пиротехнической продукции. Об этом URA.RU сообщил сотрудник специализированного магазина «ПироКот». По его словам, цена вырастет в среднем на 5%.

«В Новому году ожидаем повышение цен на фейерверки в среднем на 5%. Цена на них также меняется как и на любой сезонный или праздничный товар», — сообщил консультант магазина «ПироКот».

Собеседник агентства добавляет, что до зимних праздников цены на пиротехническую продукцию резко возросли из-за ухода крупного международного морского грузоперевозчика, благодаря которому в Россию из Китая и осуществлялись поставки комплектующих для фейерверков. Из-за этого стоимость логистика возросла минимум на 70%. По словам тюменца, предприниматели вынуждены были снизить накрутку на товар из-за опасений потери клиентов и падения спроса.

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В Тюмени в канун новогодних праздников вырастет стоимость пиротехнической продукции. Об этом URA.RU сообщил сотрудник специализированного магазина «ПироКот». По его словам, цена вырастет в среднем на 5%. «В Новому году ожидаем повышение цен на фейерверки в среднем на 5%. Цена на них также меняется как и на любой сезонный или праздничный товар», — сообщил консультант магазина «ПироКот». Собеседник агентства добавляет, что до зимних праздников цены на пиротехническую продукцию резко возросли из-за ухода крупного международного морского грузоперевозчика, благодаря которому в Россию из Китая и осуществлялись поставки комплектующих для фейерверков. Из-за этого стоимость логистика возросла минимум на 70%. По словам тюменца, предприниматели вынуждены были снизить накрутку на товар из-за опасений потери клиентов и падения спроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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