В Кургане досрочно открыли проезд по улице после ремонта коллектора

Коммунальщики завершили ремонт аварии на коллекторе по ул. Гоголя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Кургане досрочно открыли участок дороги по улице Гоголя (от улиц Савельева и Кравченко) для движения автотранспорта. Об этом сообщается пресс-служба ООО «Водный союз».

«Бригады „Водного Союза“ завершили работы по устранению аварии на самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Гоголя. Движение автотранспорта на участке от жилого дома №133 до перекрестка с ул. Кравченко открыто», — говорится в сообщении компании. Изначально предполагалось, что запрет проезда по участку дороги будет действовать до 2 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода. На участке по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского) коммунальщики поставят временный наземный водопровод. Капремонт подземных коммуникаций планируют завершить до конца года.