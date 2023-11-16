В Кургане досрочно открыли проезд по улице после ремонта коллектора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Коммунальщики завершили ремонт аварии на коллекторе по ул. Гоголя Фото:

В Кургане досрочно открыли участок дороги по улице Гоголя (от улиц Савельева и Кравченко) для движения автотранспорта. Об этом сообщается пресс-служба ООО «Водный союз».

«Бригады „Водного Союза“ завершили работы по устранению аварии на самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Гоголя. Движение автотранспорта на участке от жилого дома №133 до перекрестка с ул. Кравченко открыто», — говорится в сообщении компании. Изначально предполагалось, что запрет проезда по участку дороги будет действовать до 2 декабря 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода. На участке по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского) коммунальщики поставят временный наземный водопровод. Капремонт подземных коммуникаций планируют завершить до конца года.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане досрочно открыли участок дороги по улице Гоголя (от улиц Савельева и Кравченко) для движения автотранспорта. Об этом сообщается пресс-служба ООО «Водный союз». «Бригады „Водного Союза“ завершили работы по устранению аварии на самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Гоголя. Движение автотранспорта на участке от жилого дома №133 до перекрестка с ул. Кравченко открыто», — говорится в сообщении компании. Изначально предполагалось, что запрет проезда по участку дороги будет действовать до 2 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода. На участке по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского) коммунальщики поставят временный наземный водопровод. Капремонт подземных коммуникаций планируют завершить до конца года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...