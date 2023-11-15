15 ноября 2023

В Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
По ул. Дзержинского отремонтируют изношенный водопровод диаметром 700 мм (фото из архива) Фото:

В Кургане «Водный союз» приступает к капремонту водопровода в районе Курганмашзавода по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского). Для проведения работ без отключения водоснабжения будет проложена временная наземная ветка трубы, сообщили в пресс-службе компании.

«16 ноября подрядчик „Водного Союза“ приступает к проведению подготовительных мероприятий. Для производства работ на водопроводе специалисты проложат временную наземную ветку трубы. Она будет подключена к основной магистрали и обеспечит непрерывную подачу воды в дома и административные здания части микрорайонов Северный и Восточный», — сообщили в компании.

Коммунальщикам предстоит отремонтировать 800 метров трубы. Работы планируется выполнить до конца текущего года.

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В Кургане «Водный союз» приступает к капремонту водопровода в районе Курганмашзавода по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского). Для проведения работ без отключения водоснабжения будет проложена временная наземная ветка трубы, сообщили в пресс-службе компании. «16 ноября подрядчик „Водного Союза“ приступает к проведению подготовительных мероприятий. Для производства работ на водопроводе специалисты проложат временную наземную ветку трубы. Она будет подключена к основной магистрали и обеспечит непрерывную подачу воды в дома и административные здания части микрорайонов Северный и Восточный», — сообщили в компании. Коммунальщикам предстоит отремонтировать 800 метров трубы. Работы планируется выполнить до конца текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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