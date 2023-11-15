В Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода

16 ноября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

По ул. Дзержинского отремонтируют изношенный водопровод диаметром 700 мм (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане «Водный союз» приступает к капремонту водопровода в районе Курганмашзавода по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского). Для проведения работ без отключения водоснабжения будет проложена временная наземная ветка трубы, сообщили в пресс-службе компании. «16 ноября подрядчик „Водного Союза“ приступает к проведению подготовительных мероприятий. Для производства работ на водопроводе специалисты проложат временную наземную ветку трубы. Она будет подключена к основной магистрали и обеспечит непрерывную подачу воды в дома и административные здания части микрорайонов Северный и Восточный», — сообщили в компании. Коммунальщикам предстоит отремонтировать 800 метров трубы. Работы планируется выполнить до конца текущего года.

В Кургане «Водный союз» приступает к капремонту водопровода в районе Курганмашзавода по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского). Для проведения работ без отключения водоснабжения будет проложена временная наземная ветка трубы, сообщили в пресс-службе компании. «16 ноября подрядчик „Водного Союза“ приступает к проведению подготовительных мероприятий. Для производства работ на водопроводе специалисты проложат временную наземную ветку трубы. Она будет подключена к основной магистрали и обеспечит непрерывную подачу воды в дома и административные здания части микрорайонов Северный и Восточный», — сообщили в компании. Коммунальщикам предстоит отремонтировать 800 метров трубы. Работы планируется выполнить до конца текущего года.