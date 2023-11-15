В Кургане рядом с оборонным заводом начали ремонт водопровода

В Кургане «Водный союз» приступает к капремонту водопровода в районе Курганмашзавода по улице Дзержинского (от проспекта Машиностроителей до пересечения с Ястржембского). Для проведения работ без отключения водоснабжения будет проложена временная наземная ветка трубы, сообщили в пресс-службе компании.
«16 ноября подрядчик „Водного Союза“ приступает к проведению подготовительных мероприятий. Для производства работ на водопроводе специалисты проложат временную наземную ветку трубы. Она будет подключена к основной магистрали и обеспечит непрерывную подачу воды в дома и административные здания части микрорайонов Северный и Восточный», — сообщили в компании.
Коммунальщикам предстоит отремонтировать 800 метров трубы. Работы планируется выполнить до конца текущего года.
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