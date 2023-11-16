РИАН: ремонт фасада обрушившегося дома в Астрахани проводили в 2018 году

Капитальный ремонт крыши и фасада в частично обрушившемся доме в Астрахани проводили в 2018—2019 годах. Об этом заявил представитель минстроя Астрахани, пожелавший остаться анонимным.
«Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018—2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется, что дом построен в 1962 году, в нем 80 квартир, покрытия в доме деревянные.
Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно об одной погибшей. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина заведено уголовное дело. Ведомство предполагает, что обрушение могло произойти из-за ремонтных работ в доме.
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