16 ноября 2023

РИАН: ремонт фасада обрушившегося дома в Астрахани проводили в 2018 году

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, ресторан, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Фасад обрушившегося дома ремонтировали в 2018 году, сообщил источник (архивное фото) Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

Капитальный ремонт крыши и фасада в частично обрушившемся доме в Астрахани проводили в 2018—2019 годах. Об этом заявил представитель минстроя Астрахани, пожелавший остаться анонимным.

«Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018—2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется, что дом построен в 1962 году, в нем 80 квартир, покрытия в доме деревянные.

Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно об одной погибшей. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина заведено уголовное дело. Ведомство предполагает, что обрушение могло произойти из-за ремонтных работ в доме.

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Капитальный ремонт крыши и фасада в частично обрушившемся доме в Астрахани проводили в 2018—2019 годах. Об этом заявил представитель минстроя Астрахани, пожелавший остаться анонимным. «Капитальный ремонт крыши и фасада проводился в 2018—2019 годах в частично обрушившемся доме в Астрахани», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется, что дом построен в 1962 году, в нем 80 квартир, покрытия в доме деревянные. Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. На данный момент известно об одной погибшей. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина заведено уголовное дело. Ведомство предполагает, что обрушение могло произойти из-за ремонтных работ в доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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