Общество Студент из Йемена, пристававший к свердловчанкам, не смог выйти на свободу 17 ноября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 + Студент находится в СИЗО до 6 декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок, остался в СИЗО, несмотря на апелляцию адвоката. Такое решение принял Свердловский областной суд. В конце сентября иностранец трогал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Затем в полицию обратились еще несколько девушек, которые пожаловались на сексуальные домогательства. Силовикам удалось задержать 21-летнего студента. Ему выдвинули обвинение. 20 октября Ленинский районный суд отправил парня под стражу до 6 декабря 2024 года. «Сторона защиты подала апелляцию на решение Ленинского райсуда. Сегодня ее рассмотрели, но оставили без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. К делу студента подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Именно он дал указание возбудить уголовное дело против парня. Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок, остался в СИЗО, несмотря на апелляцию адвоката. Такое решение принял Свердловский областной суд. В конце сентября иностранец трогал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Затем в полицию обратились еще несколько девушек, которые пожаловались на сексуальные домогательства. Силовикам удалось задержать 21-летнего студента. Ему выдвинули обвинение. 20 октября Ленинский районный суд отправил парня под стражу до 6 декабря 2024 года. «Сторона защиты подала апелляцию на решение Ленинского райсуда. Сегодня ее рассмотрели, но оставили без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. К делу студента подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Именно он дал указание возбудить уголовное дело против парня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям