16 ноября 2023

Студент из Йемена, пристававший к свердловчанкам, не смог выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Студент находится в СИЗО до 6 декабря 2024 года Фото:

Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок, остался в СИЗО, несмотря на апелляцию адвоката. Такое решение принял Свердловский областной суд.

В конце сентября иностранец трогал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Затем в полицию обратились еще несколько девушек, которые пожаловались на сексуальные домогательства. Силовикам удалось задержать 21-летнего студента. Ему выдвинули обвинение. 20 октября Ленинский районный суд отправил парня под стражу до 6 декабря 2024 года.

«Сторона защиты подала апелляцию на решение Ленинского райсуда. Сегодня ее рассмотрели, но оставили без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

К делу студента подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Именно он дал указание возбудить уголовное дело против парня.

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Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок, остался в СИЗО, несмотря на апелляцию адвоката. Такое решение принял Свердловский областной суд. В конце сентября иностранец трогал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Затем в полицию обратились еще несколько девушек, которые пожаловались на сексуальные домогательства. Силовикам удалось задержать 21-летнего студента. Ему выдвинули обвинение. 20 октября Ленинский районный суд отправил парня под стражу до 6 декабря 2024 года. «Сторона защиты подала апелляцию на решение Ленинского райсуда. Сегодня ее рассмотрели, но оставили без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. К делу студента подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Именно он дал указание возбудить уголовное дело против парня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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