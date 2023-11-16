Студент из Йемена, пристававший к свердловчанкам, не смог выйти на свободу

Студент Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) из Йемена, который домогался пятерых екатеринбурженок, остался в СИЗО, несмотря на апелляцию адвоката. Такое решение принял Свердловский областной суд.
В конце сентября иностранец трогал несовершеннолетнюю девушку за ягодицы. Затем в полицию обратились еще несколько девушек, которые пожаловались на сексуальные домогательства. Силовикам удалось задержать 21-летнего студента. Ему выдвинули обвинение. 20 октября Ленинский районный суд отправил парня под стражу до 6 декабря 2024 года.
«Сторона защиты подала апелляцию на решение Ленинского райсуда. Сегодня ее рассмотрели, но оставили без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.
К делу студента подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Именно он дал указание возбудить уголовное дело против парня.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.