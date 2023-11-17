Советник Куйвашева рассказал о состоянии сына, раненного на СВО

Сыну экс-мэра Алапаевска Руслану Билалову удалили глаз после ранения на СВО

Вернется ли боец на фронт, решит позже военно-врачебная комиссия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сыну советника свердловского губернатора Сайгида Билалова — Руслану Билалову — врачи удалили глаз после ранения, полученного на СВО. Парня также ждет пересадка кожи и долгая реабилитация. Об этом URA.RU рассказал его отец, Сайгид Билалов.

«У Руслана пострадала левая сторона. Один глаз удалили, через неделю будет операция по пересадке кожи на кисть руки. Она тоже сильно пострадала: два пальца раздроблены, будут вставлять штыри. Еще у сына сквозное ранение живота, осколок в бедре. Этот осколок глубоко, врачи сказали, что удалять не надо: будет звенеть, когда Руслан будет летать на самолете», — рассказал Билалов-старший.

Руслан Билалов сейчас находится в госпитале Вишневского в Москве. Туда он попал в начале ноября после боя под Краматорском. Там его разведгруппа была на передовой.

«Сначала стали летать дроны, затем начался массированный обстрел из минометов, и парни ушли в блиндаж. Потом раздался грохот, сын очнулся весь в крови, глаза не видят. Ребята из соседнего блиндажа оказали первую помощь. Медбрат один тащил на себе его и второго раненого до ближайшей санчасти. Оттуда сын уже попал в госпиталь Белгорода, а потом в Москву», — объяснил советник.

Сайгид Билалов гордится сыном и счастлив, что он остался в живых. В том бою повезло не всем — двое товарищей Руслана погибли. На фронт парень был мобилизован прошлой осенью, когда его отец еще был мэром Алапаевска. Билалов-младший уже получал ранение в голову на фронте год назад, попав под обстрел боевых беспилотников.

Отец навестил раненого сына в госпитале Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/id426779988?w=wall426779988_2964%2Fall