Бывших курганских полицейских отправят в колонию за избиение задержанных

Курганских экс-полицейских отправят в колонию за избиение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд изменил приговор в отношении трех бывших сотрудников ППС из Щучанского округа за превышение полномочий при задержании. Двум бывшим полицейским отменили условный срок наказания, виновных отправят в колонию. Также всем троим фигурантам дела смягчили дополнительное наказание. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского областного суда.

«Судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда приговор Щучанского районного суда Курганской области от 26 июля 2023 г. изменен», — информировали в суде. Рассматривалось дело трех экс-сотрудников ППС, признанных виновными в превышении полномочий при задержании (ст.286 ч.3 п.а УК РФ). Двоим исключили применение условного наказания.

Бывшие полицейские пытались опротестовать обвинительный приговор за превышение полномочий при задержаниях, случившихся в 2020 году. Двух мужчин приговорили к трем годам лишения свободы, еще одного — к 3,5 года с условными сроками. Дополнительное наказание выразилось в запрете занимать должности в правоохранительных органах на 2,5-3 года.

Апелляционный суд смягчил срок дополнительного наказания в виде запрета всем троим до двух лет. Бывшему полицейскому, виновному в двух эпизодах с избиением задержанных, сократили срок лишения свободы до 3 лет и 5 месяцев. При этом наказание было заменено с условного на реальное. Такое же решение о реальном трехлетнем сроке было применено в отношении другого экс-полицейского. Третьему подсудимому оставили условный срок наказания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор в отношении трех бывших полицейских. Дело пересматривали повторно, всех подсудимых признали виновными.