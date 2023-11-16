Тюменцы пожаловались на очереди и оборудование в стоматологиях

17 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В департаменте здравоохранения региона заявили, что обновление инструментария проводится регулярно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. Об этом местные сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на работу стоматологических поликлиник. Оборудование изношено, очередь на рентген по 15-30 человек, ждать приходится час-два, чтобы сделать снимок, чистку зубов сделать не могут, ножи для снятия камня изношены, запись на чистку минимум через месяц. Это все платные услуги, но сроки и качество этих услуг просто на ужасном уровне», — написал пользователь Кирилл. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. В случае появления сложностей при записи к врачу, рекомендуется передать информацию об этом руководству поликлиники. «Кабинет рентгенологических исследований работает в штатном режиме в две смены с понедельника по пятницу с 08-00 час до 13-00 час, с 14-00 час до 19-00 час; в субботу с 08-00 час до 13-00 час во всех структурных подразделениях ГАУЗ ТО „ОСП“. Запись на профессиональную гигиену полости рта осуществляется в плановом порядке в ежедневном режиме в течение 14 календарных дней, согласно территориальной программе государственных гарантий», — добавили в департаменте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. Об этом местные сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на работу стоматологических поликлиник. Оборудование изношено, очередь на рентген по 15-30 человек, ждать приходится час-два, чтобы сделать снимок, чистку зубов сделать не могут, ножи для снятия камня изношены, запись на чистку минимум через месяц. Это все платные услуги, но сроки и качество этих услуг просто на ужасном уровне», — написал пользователь Кирилл. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. В случае появления сложностей при записи к врачу, рекомендуется передать информацию об этом руководству поликлиники. «Кабинет рентгенологических исследований работает в штатном режиме в две смены с понедельника по пятницу с 08-00 час до 13-00 час, с 14-00 час до 19-00 час; в субботу с 08-00 час до 13-00 час во всех структурных подразделениях ГАУЗ ТО „ОСП“. Запись на профессиональную гигиену полости рта осуществляется в плановом порядке в ежедневном режиме в течение 14 календарных дней, согласно территориальной программе государственных гарантий», — добавили в департаменте.