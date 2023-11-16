16 ноября 2023

Тюменцы пожаловались на очереди и оборудование в стоматологиях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, зубы, стоматолог, зубной врач, дантист, инструменты стоматолога, зубная боль
В департаменте здравоохранения региона заявили, что обновление инструментария проводится регулярно Фото:

Жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. Об этом местные сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание на работу стоматологических поликлиник. Оборудование изношено, очередь на рентген по 15-30 человек, ждать приходится час-два, чтобы сделать снимок, чистку зубов сделать не могут, ножи для снятия камня изношены, запись на чистку минимум через месяц. Это все платные услуги, но сроки и качество этих услуг просто на ужасном уровне», — написал пользователь Кирилл.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. В случае появления сложностей при записи к врачу, рекомендуется передать информацию об этом руководству поликлиники. «Кабинет рентгенологических исследований работает в штатном режиме в две смены с понедельника по пятницу с 08-00 час до 13-00 час, с 14-00 час до 19-00 час; в субботу с 08-00 час до 13-00 час во всех структурных подразделениях ГАУЗ ТО „ОСП“. Запись на профессиональную гигиену полости рта осуществляется в плановом порядке в ежедневном режиме в течение 14 календарных дней, согласно территориальной программе государственных гарантий», — добавили в департаменте.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени пожаловались на изношенное оборудование в стоматологических поликлиниках и очереди на рентген. Об этом местные сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на работу стоматологических поликлиник. Оборудование изношено, очередь на рентген по 15-30 человек, ждать приходится час-два, чтобы сделать снимок, чистку зубов сделать не могут, ножи для снятия камня изношены, запись на чистку минимум через месяц. Это все платные услуги, но сроки и качество этих услуг просто на ужасном уровне», — написал пользователь Кирилл. В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что обновление инструментария проводится регулярно, а рентген-кабинет работает в две смены. В случае появления сложностей при записи к врачу, рекомендуется передать информацию об этом руководству поликлиники. «Кабинет рентгенологических исследований работает в штатном режиме в две смены с понедельника по пятницу с 08-00 час до 13-00 час, с 14-00 час до 19-00 час; в субботу с 08-00 час до 13-00 час во всех структурных подразделениях ГАУЗ ТО „ОСП“. Запись на профессиональную гигиену полости рта осуществляется в плановом порядке в ежедневном режиме в течение 14 календарных дней, согласно территориальной программе государственных гарантий», — добавили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...