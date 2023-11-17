17 ноября 2023

По улицам Тюмени пробежали Деды Морозы. Фото

В Тюмени состоялся забег Дедов Морозов
© Служба новостей «URA.RU»
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Забег Дедов Морозов. Тюмень, забег дедов морозов
В Тюмени почитатели Деда Мороза устроили массовый забег в честь его дня рождения Фото:

Жители Тюмени отпраздновали день рождения Деда Мороза массовым забегом. Мероприятие прошло днем 18 ноября на Цветном бульваре. Там десятки горожан, облачившись в одежды сказочного персонажа и его спутницы Снегурочки, пробежали дистанцию в три километра под одобрительные аплодисменты и возгласы прохожих. В числе участников забега были и дети. Их дистанция составила 600 метров.

С фотоаппаратом в руках за праздничным забегом наблюдал корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Предлагаем оценить подготовленные им снимки.

Забег Дедов Морозов. Тюмень
Жители Тюмени снова решили отпраздновать день рождения любимого сказочного персонажа. Для этого они собрались на Цветном бульваре, чтобы затем устроить забег.
Фото:

Забег Дедов Морозов. Тюмень
Иностранные студенты наряду с коренными тюменцами также решили принять участие в забеге дедов морозов
Фото:
Забег Дедов Морозов. Тюмень
Снегурочки, без которых день рождения Деда Мороза, наверное, был бы не тот.
Фото:
Забег Дедов Морозов. Тюмень
Коренные жительницы Тюмени, пришедшие поддержать спортивную акцию, устроенную в честь дня рождения сказочного персонажа
Фото:
Забег Дедов Морозов. Тюмень
Забег на дистанцию в три километра для взрослых. Для детей определили дистанцию 600 метров.
Фото:
Забег Дедов Морозов. Тюмень
Кое-кто из участников решил подойти к забегу креативно, одев шапку Деда Мороза и шубу Снегурочки.
Фото:
Забег Дедов Морозов. Тюмень
По признаниям участников акции, праздник удался.
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Жители Тюмени отпраздновали день рождения Деда Мороза массовым забегом. Мероприятие прошло днем 18 ноября на Цветном бульваре. Там десятки горожан, облачившись в одежды сказочного персонажа и его спутницы Снегурочки, пробежали дистанцию в три километра под одобрительные аплодисменты и возгласы прохожих. В числе участников забега были и дети. Их дистанция составила 600 метров. С фотоаппаратом в руках за праздничным забегом наблюдал корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Предлагаем оценить подготовленные им снимки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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