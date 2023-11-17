В Тюмени состоялся забег Дедов Морозов

В Тюмени почитатели Деда Мороза устроили массовый забег в честь его дня рождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени отпраздновали день рождения Деда Мороза массовым забегом. Мероприятие прошло днем 18 ноября на Цветном бульваре. Там десятки горожан, облачившись в одежды сказочного персонажа и его спутницы Снегурочки, пробежали дистанцию в три километра под одобрительные аплодисменты и возгласы прохожих. В числе участников забега были и дети. Их дистанция составила 600 метров.

С фотоаппаратом в руках за праздничным забегом наблюдал корреспондент URA.RU Денис Моргунов. Предлагаем оценить подготовленные им снимки.

Жители Тюмени снова решили отпраздновать день рождения любимого сказочного персонажа. Для этого они собрались на Цветном бульваре, чтобы затем устроить забег. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Иностранные студенты наряду с коренными тюменцами также решили принять участие в забеге дедов морозов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Снегурочки, без которых день рождения Деда Мороза, наверное, был бы не тот. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Коренные жительницы Тюмени, пришедшие поддержать спортивную акцию, устроенную в честь дня рождения сказочного персонажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Забег на дистанцию в три километра для взрослых. Для детей определили дистанцию 600 метров. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кое-кто из участников решил подойти к забегу креативно, одев шапку Деда Мороза и шубу Снегурочки. Фото: Денис Моргунов © URA.RU