18 ноября 2023
17 ноября 2023

Курганские разведчики записали в зоне СВО видеообращение для губернатора Шумкова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ателье по пошиву военного снаряжения. ИП Боронников Д.А.Пермь, шлем, ателье, бронежилеты, экипировка сво, стальной шлем, каска военная
Отправленное из Кургана снаряжение помогает бойцам на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские разведчики, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора области Вадима Шумкова и правительство региона за предоставленную помощь. В своем видеообращении военнослужащие отметили, что получили бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор и прочее снаряжение.

«Мы, разведчики из Курганской области, благодарим администрацию Курганской области и губернатор Вадима Шумкова <…> за то, что прислали нам новые каски, бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор <…>. Ребята, спасибо большое, без вашей помощи нам было бы намного тяжелее», — сказал разведчик. Видео выложено в telegram-канале администрации региона.

Шумков и правительство Курганской области регулярно поддерживают участников спецоперации. Фронт снабжают всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до специального обмундирования, инструментов и машин. Губернатор неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными военнослужащими. В Курганской области по поручению Шумкова организована всесторонняя поддержка семей участников спецоперации.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские разведчики, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора области Вадима Шумкова и правительство региона за предоставленную помощь. В своем видеообращении военнослужащие отметили, что получили бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор и прочее снаряжение. «Мы, разведчики из Курганской области, благодарим администрацию Курганской области и губернатор Вадима Шумкова <…> за то, что прислали нам новые каски, бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор <…>. Ребята, спасибо большое, без вашей помощи нам было бы намного тяжелее», — сказал разведчик. Видео выложено в telegram-канале администрации региона. Шумков и правительство Курганской области регулярно поддерживают участников спецоперации. Фронт снабжают всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до специального обмундирования, инструментов и машин. Губернатор неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными военнослужащими. В Курганской области по поручению Шумкова организована всесторонняя поддержка семей участников спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...