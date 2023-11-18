Курганские разведчики записали в зоне СВО видеообращение для губернатора Шумкова

19 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Отправленное из Кургана снаряжение помогает бойцам на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские разведчики, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора области Вадима Шумкова и правительство региона за предоставленную помощь. В своем видеообращении военнослужащие отметили, что получили бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор и прочее снаряжение. «Мы, разведчики из Курганской области, благодарим администрацию Курганской области и губернатор Вадима Шумкова <…> за то, что прислали нам новые каски, бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор <…>. Ребята, спасибо большое, без вашей помощи нам было бы намного тяжелее», — сказал разведчик. Видео выложено в telegram-канале администрации региона. Шумков и правительство Курганской области регулярно поддерживают участников спецоперации. Фронт снабжают всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до специального обмундирования, инструментов и машин. Губернатор неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными военнослужащими. В Курганской области по поручению Шумкова организована всесторонняя поддержка семей участников спецоперации.

Курганские разведчики, находящиеся в зоне проведения спецоперации, поблагодарили губернатора области Вадима Шумкова и правительство региона за предоставленную помощь. В своем видеообращении военнослужащие отметили, что получили бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор и прочее снаряжение. «Мы, разведчики из Курганской области, благодарим администрацию Курганской области и губернатор Вадима Шумкова <…> за то, что прислали нам новые каски, бронежилеты, радиостанции, дизельный генератор <…>. Ребята, спасибо большое, без вашей помощи нам было бы намного тяжелее», — сказал разведчик. Видео выложено в telegram-канале администрации региона. Шумков и правительство Курганской области регулярно поддерживают участников спецоперации. Фронт снабжают всем необходимым: от продуктов питания, вещей и снаряжения до специального обмундирования, инструментов и машин. Губернатор неоднократно принимал участие в отправке гуманитарных грузов и лично встречался с мобилизованными военнослужащими. В Курганской области по поручению Шумкова организована всесторонняя поддержка семей участников спецоперации.